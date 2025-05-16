МВД РФ и ФСБ раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» на сумму свыше 30 млн рублей

МВД совместно с ФСБ России раскрыли аферу с «Пушкинскими картами», сумма которой составила свыше 30 млн бюджетных средств. Об этом 16 мая заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По имеющимся данным, бывший заведующий отделом одного из рязанских музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт» и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение», — говорится в ее Telegram-канале.

Для того чтобы ими овладеть, злоумышленник зарегистрировал индивидуальных предпринимателей, которыми были его родственники и знакомые. С ними заключили фиктивные соглашения, связанные с оказанием услуг по организации культурных мероприятий. В результате сумма поступивших средств составила свыше 10 млн рублей. Деньги обналичили и передали злоумышленнику. Он вел противоправную деятельность с апреля 2023-го по май 2024 года.

Согласно информации следствия, ранее подобную схему использовали в Новосибирске. Там было похищено свыше 22,5 млн рублей. С мая по июль 2022 года три жителя продавали билеты на экскурсии. Стоимость одной поездки составляла примерно 4 тыс. рублей. При этом в экскурсию не входил осмотр достопримечательностей. Полученные деньги фигуранты тратили на личные нужды.

В результате проведения обысков правоохранительные органы изъяли у подозреваемых деньги, банковские карты, средства связи, технику, а также другие предметы, свидетельствующие о совершении преступления. По факту инцидента возбудили уголовные дела в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Статья подразумевает собой наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В МВД также сообщили, что на фигурантов оформили подписки о невыезде.

Ранее, 26 марта, подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта» задержали в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Следствие установило, что не позднее января 2023 года один из обвиняемых разработал многоэтапный план для хищения денег в рамках программы. К реализации он привлек знакомую из числа должностных лиц ГБУК «Киноконцертный зал «Эльдар», от лица которой фигуранты создали мероприятие на платформе «PRO.Культура РФ».

По версии следствия, они завлекали молодежь с неиспользованным лимитом «Пушкинской карты» и продавали билеты на фиктивные мероприятия. Таким образом было продано 322 билета. После этого в профильное министерство направлялись недостоверные сведения, на основании которых было похищено более 1 млн рублей.

28 марта Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта» певцу Эмилю Кадырову. В результате ему запретили использовать мобильную связь, получать почтовые отправления, а также общаться со свидетелями, проходящими по делу.