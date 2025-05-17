Путин упростил получение гражданства РФ жителям Абхазии и Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий документ 17 мая размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю установить, что лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, состоявшие на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия или Республики Южная Осетия и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство РФ, обращаются с заявлением без соблюдения требований, предусмотренных пп. 1–3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона <…> «О гражданстве РФ», — говорится в указе.

Уточняется, что граждане Абхазии и Южной Осетии, постоянно проживающие в своих государствах, должны подать заявление в российское диппредставительство. В случае проживания в РФ они должны подать заявление в территориальный орган МИД России по месту пребывания, жительства или фактического проживания.

Вместе с заявлением иностранные граждане должны предоставить ряд иных документов: удостоверяющий личность, подтверждающий наличие гражданства своей страны, свидетельства об изменениях ФИО, три фотографии. В случае просьбы о приеме в гражданство ребенка или недееспособного лица необходимы дополнительные документы.

28 апреля Путин подписал указ о продлении до 10 сентября текущего года срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в России. Ранее иностранные граждане должны были утвердить свое положение в стране до 30 апреля.