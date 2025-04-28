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Путин продлил до 10 сентября срок утверждения иностранцами своего положения в РФ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент РФ Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в России. Соответствующий указ 28 апреля размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, он изменил п. 1 и п. 10 указа «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства РФ в связи с применением режима высылки».

Ранее иностранцы должны были узаконить свое положение до 30 апреля. Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

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Режим высылки к незаконно находящимся в стране гражданам начали применять с 5 февраля.

В пресс-службе МВД России 4 февраля сообщили о возможности иностранцев попасть в реестр контролируемых лиц, в частности, в связи с истекшим сроком временного пребывания в стране. Уточнялось, что в реестре они будут находиться до выдворения, депортации или самостоятельного выезда из России либо до урегулирования их правового положения на территории РФ.

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