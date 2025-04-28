Путин продлил до 10 сентября срок утверждения иностранцами своего положения в РФ
Президент РФ Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в России. Соответствующий указ 28 апреля размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом, он изменил п. 1 и п. 10 указа «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства РФ в связи с применением режима высылки».
Ранее иностранцы должны были узаконить свое положение до 30 апреля. Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
Режим высылки к незаконно находящимся в стране гражданам начали применять с 5 февраля.
В пресс-службе МВД России 4 февраля сообщили о возможности иностранцев попасть в реестр контролируемых лиц, в частности, в связи с истекшим сроком временного пребывания в стране. Уточнялось, что в реестре они будут находиться до выдворения, депортации или самостоятельного выезда из России либо до урегулирования их правового положения на территории РФ.