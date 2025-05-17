Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в мире

Президент Украины Владимир Зеленский — лучший в мире торгаш. Такое мнение 17 мая выразил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон и каждый раз уезжает с $100 млрд, потом еще $100 млрд и еще», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что во время прошлого визита Зеленскому удалось получить лишь $60 млрд.

«Куда идут эти деньги? Мы просто отправляем чеки, наличные. Где они?» — дополнил Трамп.

12 мая журнал Spectator заявил, что Зеленский хочет переключить внимание с Трампа на страны Европы, у которых намерен получить поддержку. При этом отмечалось, что за три года положение Украины сильно ухудшилось: экономика, промышленность и значительная часть инфраструктуры страны «находятся в руинах».