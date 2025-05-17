Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8,5 км

Во второй раз за сутки произошел выброс пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«В 12:20 (03:20 мск. — Ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8,5 км над уровнем моря», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что шлейф пепла протянулся на 35 км к северо-северо-востоку. Отмечается, что на текущий момент активность вулкана является опасной для местных и международных авиаперевозок.

В Telegram-канале Главного управления МЧС России по Камчатскому краю уточнили, что в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского и Тигильского округов, а также Елизовского и Карагинского районов в случае изменения ветра сохраняется вероятность выпадения пепла.

Накануне вечером на вулкане Шивелуч произошел первый мощный выброс пепла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали высокий столб черного дыма.

До этого, 10 мая выброс пепла произвел вулкан Карымский на Камчатке. Уточнялось, что пепел был поднят на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Группа реагирования сообщала, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.