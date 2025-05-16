На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла на вулкане Шивелуч
Мощный выброс пепла зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом 16 мая сообщили на сайте камчатского филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН.
Камеры, установленные для наблюдения, зафиксировали высокий столб черного дыма. Информации об угрозе населенным пунктам или о других негативных последствиях не поступало.
10 мая вулкан Карымский на Камчатке произвел выброс пепла, подняв его на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Согласно информации группы реагирования, активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.