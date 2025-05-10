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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Вулкан Карымский на Камчатке произвел выброс пепла, подняв его на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Об этом 10 мая сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на сайте.

«Умеренная взрывоопасность вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показывают, что облако пепла размером 10x15 км движется примерно на 21 км к юго-востоку от вулкана», — указано в публикации.

Согласно информации группы реагирования, активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

Высота Карымского составляет 1468 м над уровнем моря, а расстояние до Петропавловска-Камчатского — около 140 км.

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