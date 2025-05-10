Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км
Вулкан Карымский на Камчатке произвел выброс пепла, подняв его на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Об этом 10 мая сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на сайте.
«Умеренная взрывоопасность вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показывают, что облако пепла размером 10x15 км движется примерно на 21 км к юго-востоку от вулкана», — указано в публикации.
Согласно информации группы реагирования, активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.
Высота Карымского составляет 1468 м над уровнем моря, а расстояние до Петропавловска-Камчатского — около 140 км.
21 апреля на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская Сопка. Длительность свечения составила несколько минут.