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Синоптик Леус сообщил о начале на Земле периода магнитной бури

Синоптик Леус: на Земле началась магнитная буря
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Фото: Getty Images/murat4art
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На Земле началась магнитная буря. Об этом 17 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На Земле началась магнитная буря. Как и ожидалось, на космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде», — написал он в Telegram-канале.

По словам синоптика, причиной стало изменение конфигурации компонентов межпланетного поля, которое было вызвано солнечным ветром. По его словам, возмущения магнитосферы планеты достигли уровня средней магнитной бури класса G2 после 03:00 мск.

Леус уточнил, что мировые прогностические центры пророчат нахождение Земли в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника, 19 мая. Так, в ближайшие несколько суток геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии и сопровождаться непродолжительными промежутками магнитных бурь класса G1.

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Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев 5 мая сообщил о росте числа магнитных бурь за четыре месяца 2025 года по сравнению с 2024-м. По его словам, в текущем году период магнитных бурь в общей сложности уже составил 21 день — это в 2,5 раза больше по сравнению с минувшим годом. При этом эксперт отметил снижение количества солнечных вспышек.

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