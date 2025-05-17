Синоптик Леус сообщил о начале на Земле периода магнитной бури

На Земле началась магнитная буря. Об этом 17 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На Земле началась магнитная буря. Как и ожидалось, на космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде», — написал он в Telegram-канале.

По словам синоптика, причиной стало изменение конфигурации компонентов межпланетного поля, которое было вызвано солнечным ветром. По его словам, возмущения магнитосферы планеты достигли уровня средней магнитной бури класса G2 после 03:00 мск.

Леус уточнил, что мировые прогностические центры пророчат нахождение Земли в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника, 19 мая. Так, в ближайшие несколько суток геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии и сопровождаться непродолжительными промежутками магнитных бурь класса G1.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев 5 мая сообщил о росте числа магнитных бурь за четыре месяца 2025 года по сравнению с 2024-м. По его словам, в текущем году период магнитных бурь в общей сложности уже составил 21 день — это в 2,5 раза больше по сравнению с минувшим годом. При этом эксперт отметил снижение количества солнечных вспышек.