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Ученый сообщил об увеличении числа магнитных бурь в 2025 году

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Фото: Getty Images/magann
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Число магнитных бурь на Земле за четыре месяца 2025 года возросло по сравнению с прошлым годом, однако количество солнечных вспышек снизилось. Об этом 5 мая сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Число магнитных бурь в текущем году, напротив, резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше», — рассказал Богачев «РИА Новости».

По его словам, основной причиной такой активности стало формирование корональных дыр на Солнце, которых почти не было в 2024 году.

Кроме того, он также отметил, что вспышечная солнечная активность в 2025 году снизилась на 15%. Ученый уточнил, что в первые четыре месяца 2024 года были зафиксированы восемь вспышек высшего балла X, а в этом — всего пять. Количество вспышек среднего балла М также снизилось с 170 до 150.

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина 21 апреля рассказала «Известиям» о способах самопомощи во время магнитных бурь. По ее словам, в этот период многие люди отмечают ухудшение самочувствия: головные боли, слабость, перепады давления. Чтобы организм легче перенес этот период, необходимо снизить нагрузку на нервную систему.

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