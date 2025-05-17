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На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Черновицкой области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В украинском городе Заставна в Черновицкой области раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 17 мая сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

«Толпа активистов ПЦУ вместе с полицией сметает прихожан УПЦ с дороги. Клирик ПЦУ собственноручно выламывает двери храма. Смотреть на все это очень тяжело. Неужели такое вот сейчас в Украине и называется христианством?» — написали Telegram-канале СПЖ.

Уточняется, что несколько стариков, которые находились на территории храма, рейдеры повалили на землю. Сторонники ПЦУ болгаркой срезали замки на дверях. Полиция не препятствовала действиям нападавших.

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В городе Красилове Хмельницкой области раскольники из ПЦУ при содействии полиции захватили Воскресенский храм, принадлежащий канонической УПЦ. Около восьми утра представители ПЦУ, включая клириков и сопровождающих их лиц, взломали двери храма. Один из священников УПЦ, пытавшийся помешать захвату, был силой повален на пол и лишен телефона, на который он вел видеосъемку.

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