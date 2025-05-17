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Расчет гаубицы Д-30 ВС РФ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны РФ в субботу, 17 мая, показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Местонахождение пункта управления в одном из заброшенных домов, где также находился личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), было установлено при помощи воздушной разведки. Оператор дрона передал координаты цели артиллеристам, и расчет выдвинулся к орудию. Гаубица на время, пока ведение огня не требуется, тщательно замаскирована и незаметна для украинских формирований. Проведя размаскировку орудия и наведя гаубицу на заданную точку, российские военнослужащие тремя залпами ликвидировали пункт управления вместе с личным составом ВСУ.

«Сейчас цель в основном укрытая пехота, которая на той стороне Днепра базируется в поселке. Есть лодки, на которых противник пытается переплыть на нашу сторону. Также колесная, гусеничная техника. Всевозможные цели абсолютно. Для нас никакого значения не имеет, главное, чтобы они были в зоне досягаемости нашего оружия. Наша разведка при помощи БПЛА очень быстро выявляет, передает нам координаты, и мы отрабатываем. То есть противник там чувствует себя неспокойно, мы ему передышки не даем», — поделился старший офицер батареи с позывным Пенза.

После завершения боевого задания российские военнослужащие оперативно замаскировали гаубицу и вернулись в укрытие.

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Ранее в этот день Минобороны сообщало, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

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