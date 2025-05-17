Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожили личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Минобороны РФ в субботу, 17 мая, показало кадры боевой работы штурмовиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Самолеты поднялись в воздух парами, запуски ракет осуществлялись с малых высот. После проведения атаки экипажи провели маневр, выпустили ложные тепловые цели для защиты от возможного запуска вражеских ракет, после чего вернулись на аэродром вылета.
После полета самолеты осмотрели специалисты инженерно-технического состава, были проведены необходимые работы по обслуживанию авиационной техники и ее подготовке к выполнению следующего боевого задания.
Ранее, 28 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 с применением авиационного вооружения нанесли удар по живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».