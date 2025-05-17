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В ЕАО в ДТП с участием скорой помощи погибла медсестра

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Фото: РИА Новости/ОГБУЗ "Смидовичская РБ"
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В Облученском районе ЕАО произошло столкновение грузового транспорта с машиной скорой помощи, в результате погибла медицинская сестра, еще два человека — водитель скорой и фельдшер — пострадали. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Вчера вечером (16 мая. — Ред.) в ЕАО произошло ДТП. Машина скорой помощи, которая спешила на вызов к пациенту, столкнулась с большегрузом», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

По данным депздрава, женщина скончалась на месте. Пострадавшие сотрудники скорой госпитализированы. Фельдшер находится в отделении реанимации, состояние водителя скорой оценивается как стабильное.

В Telegram-канале регионального управления МВД уточнили, что при столкновении двух транспортных средств произошло возгорание.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — следует из заявления.

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15 мая в результате ДТП на автодороге Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское в Ульяновской области пострадали шесть человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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