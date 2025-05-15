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В Ульяновской области при ДТП пострадали шесть человек

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Фото: МВД РФ
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В результате ДТП на автодороге Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское в Ульяновской области пострадали шесть человек. Об этом 15 мая сообщили в региональном управлении МВД России.

«Около 14.50 часов на автодороге Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское возле села Чертановка Кузоватовского района Ульяновской области водитель, <...> управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ДТП пострадали два водителя и четыре пассажира, их доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции.

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Ранее в этот день в Башкортостане столкнулись грузовой автомобиль с тралом и легковушка, в результате чего пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим, а также отключили аккумуляторные батареи на автомобилях.

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