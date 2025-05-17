Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине в 1954 году
Передача Крыма Украине в 1954 году состоялась, потому что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и группа заинтересованных лиц нуждались в голосах украинских руководителей в партии для удержания власти. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
«Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Всё это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это всё галиматья», — сказал он на телеканале «Соловьев.Live».
Как указал Мединский, 300-летняя годовщина Переяславской рады стала подходящим поводом для передачи Крыма Украине. Такое перераспределение было легитимным внутри страны, однако в случае с Крымом все решения принимались центральными властями, подытожил политик.
28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал императивом в урегулировании конфликта на Украине международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей российскими территориями.