В родную гавань: как Крым вернулся домой

Сегодня вся страна отмечает День воссоединения Крыма с Россией. Самый яркий и народный из праздников, появившихся в последние годы. «Известия» вспоминают, как Крым вернулся домой.

Заповедный Крым

В Крым, древнюю Тавриду, славянские князья приходили еще в глубокой древности — об этом остались только седые легенды. Гораздо лучше известен сюжет времен князя Владимира Святославича, прозванного и Великим, и Святым, и, в народных сказаниях, Красным Солнышком. В крымском Херсонесе — греческом, византийском городе-государстве, расположенном в районе нынешнего Севастополя, — русский великий князь и его дружина приняли крещение. Россия избрала новую государственную религию — православие. Не просто религию, а исторический путь.

Фото: РИА Новости/И. Носов Изображение князя Григория Потемкина-Таврического из собрания Эрмитажа

Прошли века, и, хотя XVIII век был эпохой русско-турецких войн, Крым стал российским добровольно и бескровно — по просьбе местных жителей. Важную роль в этом мирном присоединении сыграл Григорий Потемкин, получивший титул князя Таврического. Ему принадлежит честь основания российского Черноморского флота и строительства городов, которыми сегодня славится и гордится Крым. России не раз приходилось защищать свой форпост на Черном море. Достаточно вспомнить две героические обороны Севастополя — в годы Крымской и Великой Отечественной войны.

Волюнтаризм, как и было сказано

В составе России Крым стал настоящим райским уголком. На побережье строились дворцы, природные парки и дачные поселки.

Ялта, Украинская ССР, 1955 год Фото: РИА Новости/В.Руйкович

После образования СССР Крым был автономной республикой в составе Российской Федерации. Так было до 1954 года, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «продавил» передачу Крыма под юрисдикцию Украинской ССР. С жителями Крыма при этом никто не советовался. Хрущев объяснял это экономическими расчетами: тонкий перешеек, соединяющий Крым с материком, упирается в территорию Украины. Но среди причин этого шага называют и другие: в свое время, будучи партийным руководителем Украинской ССР, Хрущев проводил в этой республике жесткую репрессивную политику и оставил о себе недобрую память. Теперь он хотел заручиться поддержкой украинской элиты, исправив свою репутацию в Киеве. С другой стороны, в 1954 году широко отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией. Отметим, что Хрущев передал Крым Украине в рамках единого государства — СССР. И хотя большинство жителей полуострова не желали изучать украинский язык в школах (наряду с русским) и читать вывески на «мове», Крым оставался в советском и российском пространстве.

Путь к России

В 1990 году в Крыму активизировалось народное движение, целью которого было выйти из состава Украинской ССР, отстоять свою автономию, а впоследствии войти в состав Российской Федерации. Перспектива существования в самостийной Украине никогда не прельщала жителей Крыма. Независимо от национального происхождения и отношения к религии. 1991 год для населения полуострова начался с январского референдума о государственном и правовом статусе Крыма — первого в истории СССР народного плебисцита. 93,26% голосов были отданы за возвращение Крыму статуса автономной республики. Большинство проголосовавших воспринимали это как первый шаг к возвращению в Россию. Но ждать второго шага пришлось долго.

Активисты Республиканского движения Крыма собирают подписи с требованием проведения референдума о независимости Крыма, 1991 год Фото: РИА Новости/Юрий Заритовский

Впрочем, крымчане сохраняли прочные и разнообразные связи с Россией, а Россия даже в трудные 1990-е годы помогала Крыму: строила новые кварталы, посылала учебники и продовольствие для школьников... В январе 1994-го два крупнейших политических движения на полуострове — Республиканское движение Крыма и Народная партия Крыма — создали избирательный блок «Россия». Направление их политики было ясно по названию блока. Это был второй шаг к возвращению в родную гавань. А третий связан со временами, когда киевская власть сама растоптала собственную конституцию.

Крымская весна

В конце 2013 года, когда Украину охватила смута, грозившая гражданской войной, Крым не остался безучастным. На полуострове никто не сомневался: жизнь в такой Украине станет для Крыма нестерпимой. Главное идеей стало воссоединение с Россией. И эта идея родилась не в политическом истеблишменте, она объединяла большинство жителей Крыма. Центром сопротивления украинизации стал город-порт Севастополь, наша жемчужина на Черном море, город, овеянный флотской и боевой славой.

В те дни история как будто ускорилась. 27 февраля 2014 года председатель правительства республики, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов обратился к президенту России с просьбой об оказании «содействия в обеспечении мира на территории Крыма». На помощь крымчанам пришли «вежливые люди», исключившие возможности для провокаций и диверсий со стороны взбаламученной и вооружавшейся Украины.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский Жители Симферополя на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма, 16 марта 2014 года

16 марта состоялся долгожданный общекрымский референдум. На него вынесли два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 г. и за статус Крыма как части Украины?». За воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% избирателей (1 233 002 человека) в Крыму и 95,6% (262 041) в Севастополе. За статус Крыма как части Украины высказались 2,51% (31 997 человек) в Крыму и 3,37% (9 250) в Севастополе. Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе — 89,5%. За проведением референдума следили наблюдатели из 50 стран мира, включая государства, входящие в НАТО. Нарушений они не зафиксировали. На следующий день Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя. Кроме того, совет составил официальное обращение к Москве с предложением о принятии Крыма в состав России.

Наша страна ответственно отнеслась к просьбе крымчан, подкрепленной волеизъявлением народа. Жители полуострова никогда не отказывались от исторического единства с Россией, как и от русского языка, русской культуры. Стремились к экономической интеграции с нашей страной. Словом, ощущали себя гражданами России задолго до того, как это было подтверждено официальными договорами.

Крымская весна, Русская весна — это время навсегда запомнилось всем, кто был участником или сочувствующим свидетелем этих событий.

Жители Симферополя наблюдают праздничный фейерверк на площади Ленина в центре города после объявления предварительных итогов референдума о статусе Крыма, 17 марта 2014 года Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тысячи людей именно в те месяцы поверили в Россию после многих лет разочарований, которые мы связывали и с неудавшейся (по большому счету) перестройкой, и с шоковой терапией, разделившей страну на богатых и обделенных, когда государство лишилось сильных международных позиций, завоеванных кровью и доблестью наших солдат и офицеров во Вторую мировую войну. В 1990-е наша дипломатия либо оставалась в фарватере американской политики, либо, если пыталась высказывать независимую позицию, терпела поражения — как это случилось во время бомбежек Югославии и операций НАТО на Ближнем Востоке. А в 2014 году Россия уверенно и эффективно реализовала волю крымчан.

Праздник на всю Россию

В исторической памяти России прочно остался день 18 марта. В этот день в Московском Кремле президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. В Конституцию России были внесены дополнения: в списке наших регионов появились два новых — Республика Крым и Севастополь. В этот день сбылась мечта крымчан: они стали неотъемлемой частью России. Подписали в Георгиевском зале Кремля, где на стенах золотом написаны имена российских воинов, многие из которых защищали Крым в XVIII–XIX веках.

Слева направо: премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, президент РФ Владимир Путин, глава Севастополя Алексей Чалый во время церемонии подписания договора между РФ и Республикой Крым, 18 марта 2014 года Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент Владимир Путин, обращаясь к обеим палатам Федерального собрания, а по сути — ко всему народу России, тогда подчеркнул: «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего ХХ века».

Во всей России, а особенно в Крыму этот день стал настоящим праздником. Народ высыпал на улицы с российскими флагами. Города превращались в концертные площадки. На набережных сверкали фейерверки. Для сотен тысяч людей сбылась мечта, еще недавно казавшаяся несбыточной. Эта традиция продолжается и в наше время. Во многих городах Крыма установлены скульптуры защитников полуострова — тех самых «вежливых людей». В этот день к ним приносят цветы. И обязательно возлагают венки к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе.

Праздник нисколько не померк, хотя с той исторической вехи прошло больше десяти лет. Ни крымчанам, ни другим гражданам России никогда не приходится сожалеть о выборе тех дней. Россия и Крым неразделимы, и, воссоединившись с исторической территорией, наша страна наращивает темпы развития — политического, экономического. Мы стали свободнее, независимее и сильнее.

Крымчане получили социальные гарантии, которых и близко не было в «украинские» времена. В Крыму построены (и строятся новые) современные аэропорты и морские гавани, автодороги и гостиницы. Самым зримым символом единения полуострова и России стал Крымский мост — железнодорожный и автомобильный — соединивший Крым и Кавказ, Керченский и Таманский полуостров, через Тузлинскую косу.

Крымский мост Фото: ИЗВЕСТИЯ

Хорошо известен огромный потенциал крымских курортов и санаториев. Они получили новый импульс развития. Крым отстраивается, реставрируется, на полуострове открываются новые музеи, привлекающие туристов. Достаточно вспомнить об уникальном музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Это археологический парк, музей христианства, множество экспозиций, восстановленный древний город и многое другое.

Крым не отделить от России. Цветущий край нашей страны развивается, не боится провокаций и смотрит в будущее с обоснованным оптимизмом. И сегодня снова во всех городах Крыма можно будет увидеть российские флаги и андреевские стяги нашего флота. Крым превратится в большую концертную площадку. Равнодушно относиться к этой дате просто невозможно.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»