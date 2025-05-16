Суд на Украине закрыл дело по иску жены Порошенко о разделе имущества
Суд на Украине закрыл дело о разделе имущества между бывшим президентом Петром Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его женой Мариной из-за отсутствия предмета спора. Об этом 16 мая сообщил телеканал «Общественное. Винница».
«Суд в Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества супругов», — указано в Telegram-канале издания.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, в свою очередь, заявил, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней.
25 апреля сообщалось, что Марина Порошенко подала иск в суд на раздел имущества с супругом. Сумма иска составляет около 35 млрд рублей.