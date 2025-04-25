На Украине сообщили об иске жены Порошенко на раздел имущества между супругами
Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Марина подала иск в суд на раздел имущества. Об этом 25 апреля сообщило местное издание «Украинские новости».
Там отметили, что женщина обратилась в Крыжопольский районный суд Винницкой области 27 марта 2025 года.
«Данный спор носит имущественный характер с ценой иска 17 102 703 811,40 грн (около 35 млрд рублей. — Ред.)», — говорится в материалах дела, которые приводит издание.
Предварительное заседание назначено на 29 апреля.
В январе украинские СМИ сообщали, что имущество сына Порошенко Алексея (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) арестовали. Отмечалось, что Алексей принял решение не выплачивать штраф за уклонение от мобилизации, и минюст страны постановил принудительно взыскать с него средства.