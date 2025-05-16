Неспособность Украины сохранить свою территориальную целостность произошла из-за того, что страны Запада позволили себе подорвать международное право, начав вмешиваться в суверенные дела других государств. Об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерриша.

Гутерриш 14 мая предположил, что если не удастся добиться справедливого мира на Украине, учитывая сохранение территориальной целостности страны, это приведет к подрыву международного права и хаосу во всем мире.

«Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — всё наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова уточнила, что на Западе начали давно и регулярно вмешиваться во внутренние дела государств, напрямую влияя на внутренние выборы, а также давая взятки чиновникам и поддерживая агрессивный национализм. Дипломат добавила, что власти западных государств нарушают права человека, вооружают Украину и не желают исполнять решения Совета Безопасности ООН.

6 мая Захарова отметила, что секретариат ООН вряд ли можно рассматривать в качестве честного брокера в рамках урегулирования украинского конфликта. По словам дипломата, представители ООН не комментировали «ни одно зверство» со стороны киевского режима, даже то, которое было доказано.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 марта заявил, что устав ООН является критерием равноправия и справедливости в мире, однако его мало кто соблюдает из стран Запада. По его словам, в основе новых центров силы, которые участвуют в достижении договоренностей по будущему, должно лежать «невмешательство во внутренние дела, право народов на самоопределение, территориальная целостность и права человека».