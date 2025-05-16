В Узбекистане семь человек пострадали при утечке аммиака на заводе
В результате утечки аммиака на заводе в городе Коканд в Узбекистане пострадали семь человек. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе МЧС страны.
По данным ведомства, небольшой разлив аммиака был зафиксирован при перегрузке вещества из железнодорожной цистерны в специальную емкость.
«В больницу обратились семь граждан. Они прошли медицинское обследование и были отпущены домой, поскольку их состояние было стабильным», — отметили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что последствия разлива аммиака устранены.
Ранее, 3 апреля, в балаковском филиале АО «Апатит» в Саратовской области произошла локальная утечка на установке испарения аммика, которая была устранена. После инцидента три работника предприятия обратились к медикам.