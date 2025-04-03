После утечки аммиака в Саратовской области три человека обратились к медикам
После утечки химических веществ на комбинате в Саратовской области три работника обратились к медикам. Об этом в четверг, 3 апреля, рассказал «Известиям» источник.
«Да, действительно, в балаковском филиале АО «Апатит» около [21:00 мск] на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании», — рассказали в пресс-службе филиала комбината.
При этом там уточнили, что одного рабочего отпускают домой, а двух остальных продолжают наблюдать медики.
Об утечке химического вещества на промышленном предприятии в Балаковском районе Саратовской области, в ходе которого пострадали рабочие, стало известно ранее в этот день. СК начал проверку по факту выброса. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.