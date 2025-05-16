Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине возбудили дело в отношении тренирующего ФК «Зенит» экс-капитана сборной
Политика
Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Происшествия
В Москве женщина при «доставке» корма для животных отдала мошенникам 5,8 млн рублей
Мир
В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Спорт
Дзюдоистов из Белоруссии допустили до участия в соревнованиях с символикой страны
Мир
Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Мир
Посольство РФ назвало бесполезными попытки Лондона запугать Москву санкциями
Мир
В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Общество
В Ленобласти возбудили дело после угроз экс-журналистке канала «78»
Общество
Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения
Мир
Гатилов предоставил главе УВКПЧ доказательства притеснений российских СМИ в ЕС
Происшествия
В Ингушетии ищут утонувшего в реке пятилетнего мальчика
Мир
Фицо отверг критику по поводу его визита в Москву на 9 Мая
Мир
Фон дер Ляйен пригрозила санкциями против «Северных потоков»
Экономика
ЦБ снизил критерий дохода для статуса квалифицированного инвестора до 12 млн рублей
Мир
В Германии указали на косвенное участие Европы в конфликте на Украине
Мир
В Польше сообщили о страхе Запада перед сближением России и Украины

Цирковое шоу «Сны Пушкина» представят в Лужниках

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На площадке универсального спортивного зала «Дружба» в Лужниках 29 мая состоится премьера циркового шоу «Сны Пушкина». На сцене покажут историю русского писателя Александра Пушкина.

В шоу попали самые яркие моменты из произведений Пушкина, в том числе встреча Руслана и Черномора. При этом трюки будут выполняться без страховки.

«Я держусь зубами. Со временем я научился падать, цепляться. Вот как сегодня. Вы не заметили», — рассказал артист шоу «Сны Пушкина» Олег Спигин.

Отмечается, что главным героем постановки будет Пушкин. Атмосферу волшебства передадут с помощью спецэффектов и нового подхода к номерам от организаторов — компании «Новый русский цирк».

«Мы взяли за основу традиционные жанры цирка. Добавили туда какие-то жанры, которые никогда в цирке не работали, например акробатический рок-н-ролл. Это вид спорта. Мы попытались переосмыслить сами цирковые номера. И экспериментируем с формой», — отметила глава компании Елизавета Гамбург.

В частности, будут совмещены два разных цирковых жанра: воздушное кольцо и колесо сира, чтобы передать историю любви Пушкина и Натальи Гончаровой. Отмечается, что для шоу был построен целый город декораций, который собирали 10 дней.

«Каждое шоу смогут увидеть чуть более 2 тыс. зрителей, обычно этот зал вмещает больше, около 3 тыс. Но для этой сложной постановки солидной частью посадочных мест пришлось пожертвовать», — рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Сценаристами и режиссерами-постановщиками стали лауреаты премии «Золотая маска». На сцене выступит более 60 человек, которые являются участниками международных фестивалей и чемпионами России и мира.

Отмечается, что для артистов создали более 200 оригинальных костюмов, на это ушло около полугода. Зрителю обещают открыть новую страницу в истории цирка — смесь из трюков, театра, цифровых технологий. Это шоу будет идти в Лужниках почти четыре месяца.

Медвежья заслуга: лучшей признана дрессировщица из России
В Цирке на Цветном бульваре победой отечественной школы завершился международный фестиваль «Артист»

21 апреля стало известно о том, что в Москве состоится первое в России шоу мирового уровня в формате нового цирка «Сны Пушкина». Показы шоу пройдут с 29 мая по 21 сентября 2025 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025