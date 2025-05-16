Цирковое шоу «Сны Пушкина» представят в Лужниках

На площадке универсального спортивного зала «Дружба» в Лужниках 29 мая состоится премьера циркового шоу «Сны Пушкина». На сцене покажут историю русского писателя Александра Пушкина.

В шоу попали самые яркие моменты из произведений Пушкина, в том числе встреча Руслана и Черномора. При этом трюки будут выполняться без страховки.

«Я держусь зубами. Со временем я научился падать, цепляться. Вот как сегодня. Вы не заметили», — рассказал артист шоу «Сны Пушкина» Олег Спигин.

Отмечается, что главным героем постановки будет Пушкин. Атмосферу волшебства передадут с помощью спецэффектов и нового подхода к номерам от организаторов — компании «Новый русский цирк».

«Мы взяли за основу традиционные жанры цирка. Добавили туда какие-то жанры, которые никогда в цирке не работали, например акробатический рок-н-ролл. Это вид спорта. Мы попытались переосмыслить сами цирковые номера. И экспериментируем с формой», — отметила глава компании Елизавета Гамбург.

В частности, будут совмещены два разных цирковых жанра: воздушное кольцо и колесо сира, чтобы передать историю любви Пушкина и Натальи Гончаровой. Отмечается, что для шоу был построен целый город декораций, который собирали 10 дней.

«Каждое шоу смогут увидеть чуть более 2 тыс. зрителей, обычно этот зал вмещает больше, около 3 тыс. Но для этой сложной постановки солидной частью посадочных мест пришлось пожертвовать», — рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Сценаристами и режиссерами-постановщиками стали лауреаты премии «Золотая маска». На сцене выступит более 60 человек, которые являются участниками международных фестивалей и чемпионами России и мира.

Отмечается, что для артистов создали более 200 оригинальных костюмов, на это ушло около полугода. Зрителю обещают открыть новую страницу в истории цирка — смесь из трюков, театра, цифровых технологий. Это шоу будет идти в Лужниках почти четыре месяца.

21 апреля стало известно о том, что в Москве состоится первое в России шоу мирового уровня в формате нового цирка «Сны Пушкина». Показы шоу пройдут с 29 мая по 21 сентября 2025 года.