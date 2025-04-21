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В Москве пройдет премьера театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина»

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Фото: ТАСС/Валерия Калугина
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В Москве состоится первое в России шоу мирового уровня в формате нового цирка «Сны Пушкина». Показы шоу, которые пройдут с 29 мая по 21 сентября 2025 года в Универсальном спортивном зале «Дружба» в Лужниках откроют новую страницу в истории отечественного цирка — масштабную, оригинальную и по-настоящему инновационную.

В основе постановки — пушкинские сказки, рассказанные языком трюка: «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», «О золотом петушке».

В шоу представят 20 оригинальных номеров, в которых классические цирковые жанры сочетаются с брейкингом, акробатическим рок-н-роллом и современным танцем. На сцене предстанут более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира.

Участники известного клоунского трио «Без носков» — Константин Копейкин, Артем Бабинов и Максим Карпов исполнят роли Пера, Бумаги и Чернильницы в «Снах Пушкина». Темные силы вобрал в себя образ антагониста — Злодейства, который воплотил один из самых известных клоунов страны Анатолий Окулов (Акула). Особую роль сыграет живое музыкальное сопровождение — в образе Няни выступит музыкант-виртуоз Анна Март. Она исполняет колыбельную, аккомпанируя себе сразу на нескольких инструментах — от этнических до классических. Художник-постановщик — номинант на премию «Овация» сценограф Юрий Антизерский, костюмер — номинант на «Золотую Маску», Вадим Воля. Режиссер-постановщик шоу — лауреат премии «Золотая Маска», автор более 50 постановок в России и за рубежом Жанна Шмакова.

Генеральный и креативный продюсер шоу продюсер кино и цирка, финалист премии «ТЭФИ», глава компании «Новый Русский Цирк», основатель клоунского лейбла «Клаунхаус» Елизавета Гамбург.

«На этот раз перед нами стояла непростая задача — мы искали новых персонажей и новые грани юмора. Мы здесь выступаем в непривычных для нас образах: не просто клоуны, а лирические герои. Нам было важно сохранить в образах легкость и добавить тот самый юмор, который идет от сердца — без слов. Наши персонажи очень яркие и выразительные, и мы дополняем их пластикой: буквально живем внутри этих форм», — сказал Бабинов.

Самостоятельным персонажем шоу станет полистилистическая музыка. Композитор Тарас Демчук объединил оркестровые вальсы, балканские ритмы, рок и современные жанры, включая трэп и диджей-сеты.

Сценарий «Снов Пушкина» написал лауреат «Золотой Маски», один из авторов документального веб-сериала «1917.Свободная история» и перформанса Mysteries of Osiris лондонского театра Rift в Британском музее Михаил Дегтярев. По его словам, при создании отталкивались от любви Пушкина к снам.

Первая серия шоу выйдет 28 апреля в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Разгон: Цирк». Проект состоит из пяти серий, а финал реалити будет транслироваться 27 мая в прямом эфире в «ВКонтакте», где победители впервые выйдут на арену на гала-премьере «Снов Пушкина».

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«Главный герой у нас — Пушкин, и обстоятельства его судьбы, биографии становятся сквозным действием, внутри которых рождается сказка. Мы отталкиваемся от того, что Пушкин любил сны, стихи ему грезились во сне, и во сне он представлял себе эти великолепные миры. Эти миры у нас связаны с определенными элементами становления личности. Например, в «Руслане и Людмиле» мы видим борьбу смелости с трусостью, в «Сказке о мертвой царевне» — любовь и зависть, в «Сказке о царе Салтане» — правду и ложь, в «Золотой рыбке» — труды, жадность и лень. В «Золотом петушке» — страсть и верность. Эти элементы мы находим в биографии Пушкина и связываем их. Такие вехи, как детство с няней, а также становление поэта, вписываются в волшебный мир снов, где появляются осколки реального и нереального», — отметил он.

Благодаря изобретательному видеоконтенту, который проецируется на самые неожиданные поверхности, создается эффект полного погружения в сказочные миры Пушкина, а их центральный объект — могучий дуб — «собирается» из воздушных гимнастов и динамичных экранов.

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