Не в касту: что на самом деле разжигает конфликты в Индии

Индия у многих до сих пор ассоциируется с кастами. Причем их уже давно не четыре, а гораздо больше. Так, в Мумбаи, помимо культовых трущоб Дхарави, находится огромная прачечная под открытом небом, где работают представители низших каст. Но современные индийцы уверены, что это не играет большой роли, а при наличии базового образования можно быть кем угодно. При этом на фоне конфликта с Пакистаном разделенность общества проявляется на другой, скорее религиозной основе. Отголоски раздела Британской Индии ощущаются до сих пор, причем даже внутри одной семьи. Пока стороны договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая, хотя Нью-Дели периодически обвиняет Исламабад в нарушении перемирия. Как хинду, сикхи и мусульмане уживаются в самой населенной стране в мире и почему в большинстве своем индийцы поддерживают решение властей — в репортаже «Известий».

Есть ли в Индии всё еще касты

Многие страны часто ассоциируются с набором определенных штампов. Представляя Индию, на ум моментально приходят карри, краски «холи» или Болливуд. При этом, в случае с азиатскими странами, наиболее распространенные ассоциации связаны еще и с их историческими культурными или религиозными особенностями. Так, Бхарат — именно так называется эта колоритная страна на хинди — отличает кастовая система. Считается, что она появилась еще во II тысячелетии до н.э. и сохраняется до сих пор. Однако, как утверждают сами индийцы, сейчас это осталось лишь в деревнях. Чаще всего выделяют брахманов (священнослужители), кшатриев (воины), вайшьев (торговцы и ремесленники) и шудр (наемные работники). Еще ниже шудр — далиты, или так называемые неприкасаемые.

Можно найти истории о том, что, к примеру, девушки из «неприкасаемых» уже в XXI веке оказывались в сексуальном рабстве, потому что их жизнь и свобода «ничего не стоят» из-за их происхождения. Не сильно лучше дела обстоят у шудр. В отдаленных уголках страны если они прикасаются к брахману, то после этого тот, например, будет мыться три раза, рассказывает таксист из Мумбаи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Костина

Стоит подчеркнуть, что здесь речь идет не о кастах, а о варнах — категориях индийского общества в глубокой древности, основанных на виде деятельности. А сейчас каст в Индии, по разным данным, от 5 тыс. до 25 тыс., причем они серьезно различаются в каждом отдельном регионе. Так, к основным группам относят передовые касты, зарегистрированные касты и племена, а также OBC (other backward classes) — «другие отсталые классы». По результатам недавнего опроса Pew Research Center, треть жителей Индии относят себя к передовым, или кастам общей категории, в том числе почти 4% — к брахманам. Примерно 70% идентифицируют себя как низшие касты.

Кстати, знаменитый квартал Дхарави, который стал культовым благодаря фильму «Миллионер из трущоб», — далеко не единственные трущобы в мегаполисе. Мне удалось побывать в месте, которое представляет собой огромную прачечную под открытым небом, причем соседствующую, конечно же, с элитными высотками — типичный мумбайский пейзаж. Такие места называются dhobi ghat, где дхоби — индийская каста, относящаяся к неприкасаемым, а ее представители специализируются на стирке белья. Живущие там индийцы, по сути, обслуживают весь город, а получают за это по 5–6 тыс. рупий в месяц (4700–5640 рублей). Живут и едят там же. Дети иногда купаются прямо в бетонных чанах для стирки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Костина

Тем не менее большинство жителей крупных и не очень городов далеки от этого культурного явления и не считают это какой-то проблемой. Главное, получить образование и ты можешь быть кем угодно, уверены местные.

— Предположим, я шудра, из низшей касты, из деревни, и приехал в Мумбаи. Теперь я миллионер. Большой человек, — сказал Гурчаран Сингх.

Кстати, у Гурчарана есть друзья среди брахманов, при этом они вместе с ним работают таксистами — казалось бы, не самая подходящая деятельность для представителей высшей касты. Это в какой-то мере подтверждает то, что в Индии кастовость не имеет такого значения, как это может показаться на первый взгляд. Хотя в государственных учреждениях для них выделяются квоты, чтобы избежать дискриминации.

Реальная проблема в индийском обществе, возможно, кроется не в кастовом разделении, а в религиозном или этноконфессиональном. И это показал недавний теракт в Джамму и Кашмире, в результате которого погибло 27 мирных жителей.

Справка «Известий» Джамму и Кашмир — штат на севере Индии, имеющий спорные территории с Пакистаном. Первая индо-пакистанская война 1947–1948 годов завершилась разделом Кашмира по линии прекращения огня под контролем ООН, однако конфликт остается нерешенным до сих пор. Обе страны сохраняют военное присутствие в регионе, игнорируя призывы к плебисциту.

Конфликт Индии и Пакистана вскрыл религиозные противоречия

Кашмир — это стратегически важный регион, так называемые ворота в Центральную Азию. Исторически там проходили важные торговые пути, проводились военные операции — в случае с последним пунктом, как показывает практика, ничего не изменилось. C северо-запада сюда приходили мусульманские завоеватели, и поэтому здесь создавалось много разных государств, в том числе арабских, тюркских. На этом фоне примерно с VIII века и сформировалось противоречие между мусульманами и индуистами. После раздела Британской Индии в 1947 году, в результате чего и образовалось два самостоятельных государства, всё перемешалось еще сильнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Костина

Конечно, индуистов (или хинду) в Индии по-прежнему большинство — около 80%. Мусульмане же составляют, казалось бы, всего 13%, однако, учитывая огромное население Индии, их в стране ни много ни мало около 200 млн. Примерно столько составляет, к примеру, всё население Бразилии. Более того, для многих мусульман, проживающих в Индии, переход в ислам стал выходом из кастовой системы.

Таким образом, всё происходящее в Кашмире — как лакмусовая бумажка для отношений индуистов и мусульман. Как и сейчас, так и в 2019 году индийская сторона после очередного инцидента обвинила пакистанскую в поддержке террористов, действующих на спорных территориях, и начала военную операцию.

Жители того же Мумбаи, Нью-Дели или Агры — к примеру, водители, владельцы сувенирных лавок, сотрудники отелей, студенты — в большинстве своем поддерживают решение властей. Многие утверждают, что и индуисты, и мусульмане спокойно уживаются под одной крышей. Хотя встречаются и противоположные мнения. Так, финансист, работающий в иностранной компании, считает, что правительство Нарендры Моди намеренно разжигает антимусульманский нарратив среди индуистов, как бы рисуя образ «общего» врага. К слову, оппозиция часто обвиняет премьер-министра в преследовании мусульманского меньшинства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Костина

— У меня много друзей и даже брат работают на БДП (Бхаратия джаната парти — ведущая партии Индии). Он работает под началом Нарендры Моди, и я часто говорю ему, что это все игра, они используют простых людей, — рассказал Провин.

Некоторые местные и вовсе очень нервно реагируют на вопросы о взаимоотношениях разных конфессий. В частности, рекомендуют обратить внимание на дела в собственной стране, а потом уже рассуждать о проблемах индийского общества.

Любопытно, что спустя несколько дней после теракта в Пахалгаме, который и стал поводом для нынешнего обострения, командующий армией Пакистана генерал Асим Мунир не стал сглаживать углы и перевел проблему именно в религиозную плоскость. «Теория двух наций основывалась на фундаментальном убеждении, что мусульмане и индуисты — это две отдельные нации, а не одна. Мусульмане отличаются от индуистов во всех аспектах жизни — религии, обычаях, традициях, мышлении и стремлениях», — сказал он. На днях последовало еще более громкое заявление: «Пакистан вел три войны за Кашмир и готов вести еще 10 войн за народ Кашмира».

Кстати, таксист Гурчаран из Мумбаи — сикх. Их в Индии около 2%. Но их легко можно отличить в толпе — по тюрбану на голове, внушительной бороде и усам. У него в друзьях не только брахманы, но и мусульмане. По его словам, они все прекрасно ладят.