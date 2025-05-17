«Победили «Спартак» за счет того, что команда вышла сплоченной»

Футболисты «Ростова» сенсационно вышли в Суперфинал Кубка России. На этой неделе они обыграли в гостях московский «Спартак» (2:1) в финале «Пути регионов». И теперь в третий раз в истории выступят в решающем матче турнира. Ранее им удавалось выиграть этот трофей в 2014 году. Нынешний успех примечателен еще тем, что в конце февраля клуб лишился двух ключевых персон — главного тренера Валерия Карпина, решившего сосредоточиться на работе со сборной России, и полузащитника Данила Глебова, перешедшего в московское «Динамо».

В интервью «Известиям» защитник «Ростова» Андрей Лангович объяснил, за счет чего команда победила «Спартак», как на ней сказалась смена игровой схемы, произведенная при нынешнем главном тренере Джонатане Альбе, а также рассказал об ожиданиях от предстоящего матча предпоследнего тура чемпионата России против «Зенита».

— За счет чего победили «Спартак»?

— За счет желания. За счет того, что вся команда была сплоченной. Мы все прекрасно понимали, что на нас в первом тайме будет оказываться большое давление, особенно в первые 20–30 минут. Первый гол в ворота «Спартака» нам очень сильно помог. И во втором тайме нам даже больше удавалось навязывать борьбу, держать мяч. Уже стало полегче, потому что мы играли, ведя в счете. В итоге считаю, что, если брать игру в целом, то мы справились с задачей на матч.

— Илья Вахания говорил, что при Альбе «Ростов» перешел в последних матчах на схему с пятью защитниками. Это сказалось на игре со «Спартаком»?

— На самом деле не сказалось. Мы уже до этого много раз играли в пять защитников. И все уже давно к этому адаптированы. Насколько это помешало «Спартаку» в конкретном кубковом матче, сказать не могу. Надо спрашивать у самих спартаковцев. Но для нас важно, что мы имеем несколько схем, к которым уже давно привыкли. Это придает нам вариативности, что позволяет выигрывать такие матчи, как со «Спартаком».

— Можно сказать, что в последнее время сосредоточили все силы на Кубке, с учетом того что в чемпионате «Ростов» плотно осел в середине таблицы, избежал вылета из РПЛ и лишился шансов на медали?

— На самом деле мы на любой матч настраиваемся максимально серьезно. У нас нет деления на важные и не важные турниры. Да, в чемпионате оставшиеся матчи турнирного значения для нас не имеют. Но все видели, как мы до последнего играем каждую игру. Всё равно хотим повыше подняться в таблице и хорошо закончить сезон.

— В предстоящей игре с «Зенитом» будете также биться? Вы ведь можете помочь «Краснодару» выиграть золото, если отберете очки у Питера.

— Мы в любом случае будем играть на победу, независимо от ситуации вверху таблицы. Всегда хотим побеждать. В любом матче.

— «Зенит» на сутки раньше вас играл с ЦСКА матч Кубка России и имеет на день больше времени на подготовку к игре с вами, а «Ростову» также придется ехать к себе из Москвы поездом на следующий матч. Как будете выкручиваться в этой ситуации?

— Как и всегда. Нам уже не впервой так возвращаться домой и играть против таких соперников. Будем готовиться и сделаем всё, чтобы обыграть «Зенит».

— За счет чего можете обыграть ЦСКА в Суперфинале Кубка?

— За счет настроя и желания биться от начала до конца. Если будем играть так же, как в своих лучших матчах, то шанс победить будет.