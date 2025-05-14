Ремонт провала: спасет ли «Спартак» сезон победой в Кубке

В середине недели определятся участники решающего матча за Кубок России по футболу. Ими станут победители двух сеток плей-офф — «Пути РПЛ» и «Пути регионов», финалы которых пройдут в ближайшие два дня.

В «Пути регионов» московский «Спартак» примет на своем поле «Ростов» и попытается реабилитироваться за весенние неудачи в чемпионате на фоне слухов о переговорах с главным тренером команды Деяном Станковичем по новому контракту.

А в ответном матче финала «Пути РПЛ» столичный ЦСКА встретится дома с петербургским «Зенитом» и попытается отыграть счет 0:2, с которым клуб из Северной столицы выиграл две недели назад.

«Спартак» – «Ростов»

Еще в начале весны «Спартак» боролся за золото чемпионата России. Но в последних девяти турах он одержал всего три победы при четырех поражениях и двух ничьих. Из-за этого красно-белые откатились на пятое место и близки к тому, чтобы вообще остаться без медалей. От третьего места их отделяет уже четыре очка. В ближайшие выходные по итогам предпоследнего 29-го тура РПЛ замыкающий первую тройку ЦСКА может оказаться окончательно недосягаемым для спартаковцев.

На фоне такого провала Кубок России — единственный шанс реабилитироваться. Он также важен персонально для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Нынешней весной в СМИ не раз всплывала информация о переговорах сербского специалиста с клубом о заключении нового контракта. Нынешний был подписан год назад на два сезона. Однако предполагалось улучшить условия по зарплате для тренера, не дожидаясь истечения действующего соглашения.

Такой шаг со стороны руководства клуба, вероятно, стал следствием крайне успешной осени прошлого года, когда перед зимней паузой «Спартак» выиграл шесть матчей подряд в чемпионате и вплотную приблизился к первому месту, дав надежду на борьбу за золото весной. В марте эта серия была продолжена победой над шедшим на последнем месте «Оренбургом» (2:0), но затем она прервалась выездным поражением от казанского «Рубина» (1:2), с которого и начался весенний кризис.

На фоне провала в чемпионате многие выражают сомнение в целесообразности раннего переподписания контракта со Станковичем. И теперь для Деяна многое будет зависеть от выступления в Кубке. В матче с «Ростовом» красно-белые выглядят фаворитами, но донской клуб способен создать большие проблемы любому сопернику. Тем более что в ноябре ростовчане уже побеждали «Спартак» в этом турнире, выбив его из «Пути РПЛ» по итогам двух четвертьфинальных матчей (1:0; 2:1).

«Ростов» идёт в чемпионате на восьмом месте. Ему не грозит вылет из РПЛ, но и медали уже не светят. Поэтому желто-синие могут полностью сосредоточить свои силы на Кубке.

— «Спартак» является фаворитом предстоящего матча, но это только на бумаге, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — В реальности же мы не знаем, в каком состоянии команда выйдет на игру. Весь сезон она во многом зависит от настроения, куража, под стать характеру своего тренера. Осенью ей удалось надолго поймать нужные эмоции, когда был хороший ход, получалось всё на поле, и благодаря этому «Спартак» бился в каждом эпизоде, забирая победы. С самоотдачей вроде бы нет проблем и сейчас, но теперь команда не может найти ключи к соперникам, которые изучили ее и перестроились соответствующим образом. Поэтому возникают проблемы. На одном настрое не получается выехать, отсюда и паника у игроков. И мы видим, как тренеры срываются — Станкович постоянно спорит с судьями, его помощники получают дисквалификации за конфликты с арбитрами. Пошел полный дисбаланс. Даже идущий последним «Факел» оказался способен отобрать очки у команды, еще вчера претендовавшей на чемпионство. А уж «Ростов» и подавно способен выбить спартаковцев из Кубка, поскольку и лучше организован, и будет более спокоен, так как никто не требует от него кровь из носу брать трофей. Возможен любой результат, но победа «Ростова» не станет сенсацией.

ЦСКА – «Зенит»

Если в «Пути регионов» противостояния в каждом раунде состоят из одного матча, то в «Пути РПЛ» победитель определяется по итогам двух встреч. Причем в предыдущих раундах проигравший уходил в «Путь регионов», как это случилось со «Спартаком» и «Ростовом». Но по регламенту такой привилегии нет у участников финала верхней сетки.

Уже второй сезон подряд проигравший в финале «Пути РПЛ» сразу вылетает из турнира. Так было год назад, когда ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти (4:5) после двух ничьих (1:1; 0:0). То же самое грозит армейцам и нынешней весной. Они проиграли в Питере первый матч со счетом 0:2.

Шансы отыграть это отставание небольшие. Хотя ЦСКА явно попытается это сделать. Об этом говорит решение главного тренера команды Марко Николича поберечь часть основного состава в недавнем матче чемпионата с «Краснодаром». Ряд основных футболистов вышли на замену только по ходу второго тайма. Это не помешало красно-синим победить лидера (1:0) и укрепить свои позиции в борьбе за третье место.

Теперь есть явный расчет с помощью свежих сил дать дома бой «Зениту» в Кубке России. Неизвестно, выйдет ли петербургский клуб основным составом. В первом матче главный тренер команды Сергей Семак выставил смешанный состав, но это не помешало победить. Возможно, он и на ответную встречу проведет ротацию, так как уже в конце недели ему предстоит сложный выезд к «Ростову» на матч предпоследнего тура чемпионата, где никак нельзя терять очки, чтобы сохранить шансы на седьмое золото РПЛ подряд.

Пока сине-бело-голубые отстают от «Краснодара» на одно очко. Им нужно выиграть в оставшихся двух турах РПЛ и ждать, что «быки» в одной из игр допустят осечку. При этом «Зенит» продолжает борьбу и за Кубок, имея хорошие шансы во второй год подряд сделать дубль — выиграть два основных трофея страны.

— Предстоит очень непредсказуемая игра, но я склоняюсь к тому, что «Зенит» удержит свое преимущество, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер петербургской команды Анатолий Бышовец. — Если Семак выпустит основу, то класс команды скажется. А если проведет ротацию, то у не всегда проходящих в основу футболистов будет крайне высокая мотивация показать себя. Так было в первом кубковом матче с ЦСКА, когда здорово себя проявил не часто выходивший в тот период в основе Андрей Мостовой. Армейцы могут противопоставить высокий уровень организации игры и мотивации. Они здорово играют весной, Николич хорошо подготовил команду, которая заслуженно идет в тройке. Но у нее есть существенный изъян — она хорошо выглядит при игре вторым номером, когда забивает первой и надо удерживать удобный для себя счет. И при ничейном счете здорово закрывает зоны, заставляя соперника раскрываться и ловя его на ошибках. Но пока нынешний ЦСКА не показал себя в ситуациях, когда надо отыгрываться. Эта проблема до сих пор не решена. В игре с «Зенитом» придется раскрываться, идти вперед. И соперник такого класса, как команда из Петербурга, вряд ли упустит возможность воспользоваться открывающимися свободными зонами у чужой штрафной и возможными ошибками обороны соперника.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет вечером 14 мая, начало в 19:30. Игра «Спартак» – «Ростов» состоится 15 мая, начало в 20:00. Суперфинал Кубка России будет сыгран 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».