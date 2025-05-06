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«Нам важна не столько турнирная таблица, сколько самоуважение»

Футболист «Ростова» Илья Вахания — о мотивации на оставшиеся матчи чемпионата России, шансах на успех в Кубке и изменениях после ухода Карпина
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Футболисты «Ростова» в конце апреля решили все свои задачи в чемпионате России. Они обезопасили себя от вылета из РПЛ, но и лишились шансов на медали. Тем не менее команда продолжает биться в каждом матче. В частности, в минувшем туре она спаслась от поражения в концовке выездной игры с «Химками» (1:1), ведущими борьбу за выживание в премьер-лиге. Между тем «Ростов» находится в двух шагах от победы в Кубке России.

На следующей неделе он сыграет на выезде с московским «Спартаком» в финале «Пути регионов». В случае победы подопечные Джонатана Альбы 1 июня поборются за трофей в решающем матче турнира — Суперфинале, где встретятся с петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. В интервью «Известиям» защитник «Ростова» Илья Вахания объяснил, почему его команда продолжает сражаться в чемпионате даже в ничего не значащих для нее матчах, оценил шансы на успех в Кубке России и рассказал, что изменилось после февральского ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

— Что заставляет вашу команду биться в каждом матче чемпионата даже при том, что вылет не грозит и медали не светят?

— Мне кажется, любой футболист в любой игре должен выходить на поле и биться. Мы это понимаем. И мотивации не ищем конкретно в турнирной таблице. У нас мотивация — просто выходить на каждый матч и побеждать.

— Нет соблазна все силы сосредоточить уже на Кубке России?

— Нет. Мы максимально сконцентрированы и хотим выигрывать в каждом матче, независимо от того, в каком турнире играем. Цель на оставшуюся часть сезона — выиграть как можно больше матчей из оставшихся.

— В предпоследнем туре чемпионата у вас домашний матч с «Зенитом», борющимся с «Краснодаром» за золото. Есть желание повлиять на расклад в этой гонке и отобрать очки у Питера?

— Игра с «Зенитом» — это всегда для любого футболиста дополнительная мотивация. Поэтому проблем с желанием добиться победы в этом матче нет в любом случае. Независимо от того, какую борьбу «Зенит» ведет с «Краснодаром» за чемпионство и какой расклад будет у них в перед предпоследним туром.

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— Чего ждете от скорого матча Кубка России против «Спартака»?

— У нас перед «Спартаком» еще будет выездной матч с «Рубином» в чемпионате. Пока я что-то жду именно от этой игры. О «Спартаке» и Кубке будем думать после него.

Неужели так принципиально выиграть борьбу за седьмое место у «Рубина», от которого сейчас на одно очко отстаете?

— Конечно, нам это нужно. Как мы уже говорили, у нас мотивация — просто выходить и выигрывать. Как и у любого футболиста. То есть нам даже не столько важна турнирная таблица, сколько самоуважение какое-то.

Но всё-таки за счет чего «Ростов» может пройти «Спартак» и оказаться в Суперфинале Кубка?

— Сложный вопрос. Его лучше задавать тренерам. Но очевидно, что надо сыграть максимально организованно и с максимальной самоотдачей. Тут я ничего нового не скажу. В любом случае уверен, что с той игрой, которую мы показываем в большинстве матчей, мы способны выиграть. Тем более «Спартак» мы уже проходили в нынешнем Кубке — обыграли его в «Пути РПЛ» (1:0; 2:1). Почему бы нам не повторить это в «Пути регионов»? Считаю, что нам это по силам.

По недавнему победному выездному матчу в Кубке против «Локомотива» (2:0) чувствуется, что в команде особая мотивация на этот турнир?

— Да, конечно. Мы максимально настроены на Кубок, как и на матчи чемпионата. Очень хотим выиграть этот трофей, порадовать ростовских болельщиков. И сделаем для этого всё возможное.

Когда мы с вами общались чуть более месяца назад, вы говорили, что после февральской смены главного тренера в игре «Ростова» ничего не поменялось и Джонатан Альба полностью продолжает линию Валерия Карпина. С тех пор появились изменения?

— Какие-то аспекты игры также сохраняется. Но при этом в последних матчах мы начали пробовать немного другую схему — 5-3-2. Это уже нововведение какое-то от Джонатана.

Как на вас сказался этот переход на игру в пять защитников?

— Поменялась позиция — больше стал играть в центре обороны, а не на фланге.

Вы в последнее время стали часто менять свою внешность. Отрастили усы и в прошлом нашем интервью говорили, что вас в «Ростове» теперь называют по имени Фредди Меркьюри. Дальше стали с матчей уходить в стильных очках. Как-то на это реагирует команда?

— Нет. С очками всё-таки другая ситуация — они не для стиля. У меня просто зрение не идеальное. А ехать долгую дорогу в линзах не хочется. Поэтому удобнее в очках.

Кстати, такое зрение усложняет игру в футбол?

— Абсолютно нет. У меня не такой большой минус в плане зрения. Так что всё нормально.

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