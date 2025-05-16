Дело возбуждено после нападения на корреспондента телеканала «78» в Ленобласти
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом 16 мая сообщили в Следственном комитете России (СК РФ) по Ленинградской области.
«В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близких»)», — уточнили в Telegram-канале СК.
Уточняется, что мужчина через интернет угрожал убийством журналистке и ее ребенку, требуя отказаться от подготовки репортажа о его предполагаемых противоправных действиях.
«Угрозы были направлены с целью воспрепятствовать распространению информации», — добавили в СК.
В ведомстве отметили, что ведется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее, 12 мая, СК сообщил, что проводит проверку по факту нападения на журналистку телеканала «78» Алену Чернышеву, которая готовила репортаж. По словам пострадавшей, злоумышленник схватил ее за одежду, попытался вытолкнуть из подъезда и нанес удар в область лица.
О нападении на корреспондента стало известно в тот же день. Уточнялось, что мужчина нанес корреспонденту удар, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка.