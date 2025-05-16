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Дело возбуждено после нападения на корреспондента телеканала «78» в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом 16 мая сообщили в Следственном комитете России (СК РФ) по Ленинградской области.

«В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близких»)», — уточнили в Telegram-канале СК.

Уточняется, что мужчина через интернет угрожал убийством журналистке и ее ребенку, требуя отказаться от подготовки репортажа о его предполагаемых противоправных действиях.

«Угрозы были направлены с целью воспрепятствовать распространению информации», — добавили в СК.

В ведомстве отметили, что ведется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее, 12 мая, СК сообщил, что проводит проверку по факту нападения на журналистку телеканала «78» Алену Чернышеву, которая готовила репортаж. По словам пострадавшей, злоумышленник схватил ее за одежду, попытался вытолкнуть из подъезда и нанес удар в область лица.

О нападении на корреспондента стало известно в тот же день. Уточнялось, что мужчина нанес корреспонденту удар, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка.

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