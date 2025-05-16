Посольство РФ назвало бесполезными попытки Лондона запугать Москву санкциями
Власти Великобритании пытаются угрожать России новыми санкциями, чтобы сорвать переговорный процесс по Украине, однако все эти попытки абсолютно бесполезны. Об этом 16 мая говорится в заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.
«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае «ослушания», — приводит сообщение ТАСС.
В дипмиссии отметили, что предыдущие санкции, принятые британцами в святой для России праздник Дня Победы 9 мая, заставили Москву сомневаться, что Лондон чтит память о подвиге союзников в борьбе с фашизмом.
«Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», — указали там.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 сообщила, что ЕС немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против России. По ее словам, принятие 17-го пакета было правильным решением. Днем ранее послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» 15 мая, заявила, Россия предпримет выверенные ответные шаги на санкции Евросоюза (ЕС).