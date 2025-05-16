Власти Великобритании пытаются угрожать России новыми санкциями, чтобы сорвать переговорный процесс по Украине, однако все эти попытки абсолютно бесполезны. Об этом 16 мая говорится в заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.

«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае «ослушания», — приводит сообщение ТАСС.

В дипмиссии отметили, что предыдущие санкции, принятые британцами в святой для России праздник Дня Победы 9 мая, заставили Москву сомневаться, что Лондон чтит память о подвиге союзников в борьбе с фашизмом.

«Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», — указали там.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 сообщила, что ЕС немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против России. По ее словам, принятие 17-го пакета было правильным решением. Днем ранее послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» 15 мая, заявила, Россия предпримет выверенные ответные шаги на санкции Евросоюза (ЕС).