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В МИД РФ пообещали предпринять выверенные ответные шаги на санкции ЕС

Захарова: РФ предпримет выверенные ответные шаги на санкции ЕС
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Россия предпримет выверенные ответные шаги на санкции Евросоюза (ЕС). Об этом 15 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

«Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают, в первую очередь, наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан будут предприниматься, я еще раз говорю, в ответ на подобные действия впредь», — сказала она на брифинге.

Что касается излишней инициативы Франции в вопросе антироссийских санкций ЕС, дипломат отметила, что с 2022 года Париж стал одним из самых активных участников гибридной войны Запада против России. Она подчеркнула, что французские власти ранее играли значительную роль в создании нелегитимных санкционных мер.

Кроме того, Захарова сообщила, что Франция и другие страны ЕС не обладают правом угрожать России санкциями в контексте урегулирования конфликта на Украине, обходя при этом Совет Безопасности ООН.

«Нет такой строчки в международном праве, а учитывая, что Франция является постоянным членом Совета Безопасности ООН, она так, тем более, должна не только соблюдать, но еще делать всё, чтобы гарантировать всем остальным соблюдение международного права», — заявила она.

Также дипломат сообщила, что французы фактически возглавили западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но и примеряя на себя роль основного куратора и спонсора террора на Украине.

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В этот же день глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что ЕС немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против России. По ее словам, принятие 17-го пакета было правильным решением.

14 мая агентство AFP сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России. Под санкции попадут российские суда, а также компании из Китая, ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана.

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