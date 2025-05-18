Реклама
Прямой эфир
Мир
В The Times сообщили о планах Британии создать внутреннюю гвардию из добровольцев
Мир
В сербской Нише по инициативе Вучича прошел митинг
Общество
В Москве экс-главу Binance в СНГ заключили под стражу
Спорт
ФК «Балтика» стал победителем Первой лиги впервые за 30 лет
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве 18 мая
Армия
Боец ВС РФ рассказал о рукопашной схватке с боевиком ВСУ в Александрополе в ДНР
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
Армия
Сержант Черновалов восстановил работу ретранслятора под артиллерийским обстрелом ВСУ
Происшествия
В Орле сотрудники МЧС спасли из пожара в девятиэтажном доме 11 человек
Мир
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе
Общество
Путин поручил разработать меры по введению запрета на пластик на Байкале
Мир
Мирошник допустил обсуждение прекращения огня на следующих переговорах по Украине
Мир
Рубио назвал результативными переговоры России и Украины в Стамбуле
Общество
В Санкт-Петербурге задержали блогера Владоса Мироса
Спорт
Фигуристы Степанова и Букин попросили президента МОК объяснить их недопуск к ОИ
Мир
В Финляндии при столкновении двух вертолетов погибли пять человек
Мир
Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого в поджогах домов Стармера

Эксперты порекомендовали несколько направлений для путешествий летом

Эксперты OneTwoTrip посоветовали туристам в июне посетить Санкт-Петербург
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили тревел-календарь на лето для путешественников. «Известия» ознакомились с советами специалистов 18 мая.

Июнь

В первый месяц лета эксперты рекомендовали отправиться в Санкт-Петербург. Именно в июне в Северной столице можно прогуляться во время белых ночей, любоваться разводом мостов и застать праздник выпускников «Алые паруса». В этом году мероприятие проходит в ночь с 28 на 29 июня.

Стоимость поездки: авиабилет из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в начале лета обойдется от 7 100 рублей, рейс прямой, лететь всего полтора часа. Номер в отеле категории «три звезды» с хорошими оценками туристов можно найти в среднем за 4 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, можно отправиться в Тунис. Это жаркая африканская страна, где в июне вполне комфортно — на курортах днем до +28 градусов, вода прогрета до +24. Российские туристы любят Сусс и Хаммамет, и в июне там вовсю купаются и загорают на широких песчаных пляжах. Страна также интересна и с экскурсионной точки зрения: тут есть и римские виллы, и пещеры троглодитов, и пустынные пейзажи из «Звездных войн».

Правила въезда: россиянам для посещения Туниса виза не нужна (находиться в стране разрешено до 90 дней), достаточно действующего загранпаспорта.

Стоимость поездки: билет туда-обратно в июне можно найти за 63 тыс. рублей, но прямых рейсов нет. Отель на одном из курортов обойдется в среднем в 5 тыс. рублей в сутки.

Съемное житье: самыми активными туристами на майские стали москвичи
Лидеры посуточной аренды квартир — Санкт-Петербург и Казань

Июль

Любители природы могут посетить Алтай. В середине лета здесь устанавливается оптимальная погода — днем не слишком жарко, ночами не холодно. В этом месте идеальные условия для трекинга, рафтинга или просто прогулок по горам. Еще можно отправиться в автопутешествие по одной из самых красивых автомобильных дорог в мире — Чуйскому тракту, или устроить себе спа-выходные в Белокурихе или Чемале.

Стоимость поездки: билеты из Москвы в Горно-Алтайск и обратно в июле обойдутся от 29 тыс. рублей, прямой перелет длится чуть больше четырех часов. При бронировании отеля можно ориентироваться на сумму 7 тыс. рублей в сутки.

Эксперты также посоветовали поехать в Абхазию. Черное море здесь такое же теплое и чистое, как в соседнем Большом Сочи. В сервисе напомнили, что в Сухуме в начале мая открыли международный аэропорт.

Правила въезда максимально лояльные — россияне могут попасть в Абхазию не только без визы, но даже без загранпаспорта, подойдет российский паспорт. Находиться на территории страны можно до 90 дней. Стоимость поездки: билет туда-обратно в июле стоит около 35 тыс. рублей, лететь порядка четырех часов с пересадкой в Сочи или Нижнем Новгороде. Номер в трехзвездочном отеле обойдется в среднем в 5 тыс. рублей в сутки.

Август

В последний месяц лета можно отправиться в Зеленоградск. Балтийское море в это время максимально прогрето. К тому же отсюда удобно исследовать Куршскую косу — город стоит на въезде на нее, так что до танцующего леса, озера Лебедь, высоты Эфа и прочих достопримечательностей можно доехать без проблем.

Стоимость поездки: на перелет из Москвы в Калининград и обратно в августе потратите 11 300 рублей, в пути чуть меньше трех часов. До Зеленоградска еще час на электричке или автобусе. Номер в отеле с учетом высокого сезона обойдется примерно в 5 тыс. рублей в сутки.

Заинтересовать путешественников в конце лета могут и Мальдивы. Тропические дожди, из-за которых туристов на Мальдивах меньше обычного, идут в основном по ночам, а днем можно спокойно загорать и купаться. Из минусов — высокая влажность и немного мутноватое море.

Правила въезда: россияне могут находиться на островах без визы до 90 дней, потребуется только действующий загранпаспорт. Стоимость поездки: цены на билеты туда-обратно в августе начинаются от 53 тыс. рублей. Номер в трехзвездочном отеле можно найти за 6 тыс. рублей в сутки.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025