Эксперты порекомендовали несколько направлений для путешествий летом

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили тревел-календарь на лето для путешественников. «Известия» ознакомились с советами специалистов 18 мая.

Июнь

В первый месяц лета эксперты рекомендовали отправиться в Санкт-Петербург. Именно в июне в Северной столице можно прогуляться во время белых ночей, любоваться разводом мостов и застать праздник выпускников «Алые паруса». В этом году мероприятие проходит в ночь с 28 на 29 июня.

Стоимость поездки: авиабилет из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в начале лета обойдется от 7 100 рублей, рейс прямой, лететь всего полтора часа. Номер в отеле категории «три звезды» с хорошими оценками туристов можно найти в среднем за 4 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, можно отправиться в Тунис. Это жаркая африканская страна, где в июне вполне комфортно — на курортах днем до +28 градусов, вода прогрета до +24. Российские туристы любят Сусс и Хаммамет, и в июне там вовсю купаются и загорают на широких песчаных пляжах. Страна также интересна и с экскурсионной точки зрения: тут есть и римские виллы, и пещеры троглодитов, и пустынные пейзажи из «Звездных войн».

Правила въезда: россиянам для посещения Туниса виза не нужна (находиться в стране разрешено до 90 дней), достаточно действующего загранпаспорта.

Стоимость поездки: билет туда-обратно в июне можно найти за 63 тыс. рублей, но прямых рейсов нет. Отель на одном из курортов обойдется в среднем в 5 тыс. рублей в сутки.

Июль

Любители природы могут посетить Алтай. В середине лета здесь устанавливается оптимальная погода — днем не слишком жарко, ночами не холодно. В этом месте идеальные условия для трекинга, рафтинга или просто прогулок по горам. Еще можно отправиться в автопутешествие по одной из самых красивых автомобильных дорог в мире — Чуйскому тракту, или устроить себе спа-выходные в Белокурихе или Чемале.

Стоимость поездки: билеты из Москвы в Горно-Алтайск и обратно в июле обойдутся от 29 тыс. рублей, прямой перелет длится чуть больше четырех часов. При бронировании отеля можно ориентироваться на сумму 7 тыс. рублей в сутки.

Эксперты также посоветовали поехать в Абхазию. Черное море здесь такое же теплое и чистое, как в соседнем Большом Сочи. В сервисе напомнили, что в Сухуме в начале мая открыли международный аэропорт.

Правила въезда максимально лояльные — россияне могут попасть в Абхазию не только без визы, но даже без загранпаспорта, подойдет российский паспорт. Находиться на территории страны можно до 90 дней. Стоимость поездки: билет туда-обратно в июле стоит около 35 тыс. рублей, лететь порядка четырех часов с пересадкой в Сочи или Нижнем Новгороде. Номер в трехзвездочном отеле обойдется в среднем в 5 тыс. рублей в сутки.

Август

В последний месяц лета можно отправиться в Зеленоградск. Балтийское море в это время максимально прогрето. К тому же отсюда удобно исследовать Куршскую косу — город стоит на въезде на нее, так что до танцующего леса, озера Лебедь, высоты Эфа и прочих достопримечательностей можно доехать без проблем.

Стоимость поездки: на перелет из Москвы в Калининград и обратно в августе потратите 11 300 рублей, в пути чуть меньше трех часов. До Зеленоградска еще час на электричке или автобусе. Номер в отеле с учетом высокого сезона обойдется примерно в 5 тыс. рублей в сутки.

Заинтересовать путешественников в конце лета могут и Мальдивы. Тропические дожди, из-за которых туристов на Мальдивах меньше обычного, идут в основном по ночам, а днем можно спокойно загорать и купаться. Из минусов — высокая влажность и немного мутноватое море.

Правила въезда: россияне могут находиться на островах без визы до 90 дней, потребуется только действующий загранпаспорт. Стоимость поездки: цены на билеты туда-обратно в августе начинаются от 53 тыс. рублей. Номер в трехзвездочном отеле можно найти за 6 тыс. рублей в сутки.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.