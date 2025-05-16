Эксперты объяснили укрепление рубля

На протяжении пяти месяцев подряд наблюдается укрепление российской валюты по отношению к американскому доллару и евро. Основным фактором, обусловившим данный тренд, стало существенное снижение объемов покупки иностранной валюты российскими юрлицами, рассказал «Известиям» руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин.

«Ведущие экспортеры сохраняют высокую активность по репатриации валютной выручки, продав валюты на сумму $10 млрд, что лишь на 2% меньше предыдущего периода. Поддержание объемов продаж объясняется стабильной потребностью в уплате налога на дополнительный доход, уменьшением бюджетных выплат по демпферному механизму, а также уменьшением операционных издержек в условиях высоких процентных ставок и ужесточившихся требований к кредитованию в рублях», — сказал он.

За полгода общий объем приобретенной валюты на российском рынке сократился почти вдвое, достигнув 1,82 трлн рублей. Слабый спрос на валюту и достаточно высокий объем предложения валюты экспортерами удерживают рубль на нынешних уровнях, но более существенных фундаментальных причин его дальнейшего укрепления пока не просматривается, добавил эксперт.

По его словам, баланс факторов за и против дальнейшего укрепления рубля уравновешен, что означает невысокую вероятность увидеть его в этом году вблизи отметки 75 рублей за доллар.

«Кроме того, как известно, слишком сильный рубль невыгоден российским экспортерам, и у ЦБ (Центробанка. — Ред.) РФ имеются действенные, хорошо опробованные временем, механизмы его искусственного ослабления — в частности, увеличение объемов покупки валюты для нужд Минфина», — добавил он.

В свою очередь, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев обратил внимание на то, что рубль снова успешно завершает недельные торги в пределах 80–83,5 рубля за доллар, 11–11,5 за юань.

«Попытки его укрепления не находят продолжения в силу отсутствия новых позитивных новостей на внешнем фоне, слабый интерес со стороны импортеров ограничивает возможность существенного ослабления. Верхними границами майского коридора выступают области 85,7 рубля за доллар и 11,17 рубля за юань соответственно», — уточнил он.

Ранее, 8 апреля, Центральный банк России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам месяца.