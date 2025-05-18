Врач дала советы по борьбе с аллергией летом

Основные причины летней аллергии включают воздействие солнечного света, пыльцы растений и пищевых аллергенов, содержащихся в сезонных фруктах и овощах. Об этом рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова 18 мая. Эксперт дала несколько советов россиянам.

«Летняя аллергия — это повышенная реактивность иммунной системы на определенные внешние раздражители, наиболее активные в теплое время года. Иммунная система при этом отвечает чрезмерной воспалительной реакцией на факторы, которые для большинства людей безопасны», — уточнила она.

Солнечная аллергия проявляется в виде фотодерматита — воспалительной кожной реакции на ультрафиолетовое излучение. Распространенной причиной аллергии также является пыльца деревьев, трав и сорных растений, вызывающая сезонный поллиноз, сопровождающийся кожными и респираторными симптомами. У некоторых людей наблюдается перекрестная аллергия, когда реакция на пыльцу усиливает чувствительность к определенным пищевым продуктам.

Проявления и тяжесть симптомов зависят от индивидуальных факторов: генетической предрасположенности, типа иммунного ответа, наличия других аллергий и состояния здоровья в целом. При отсутствии лечения аллергия может иметь длительные и неприятные последствия для кожи.

«Особенно это касается фотодерматита: хроническое воспаление приводит к утолщению кожи, растрескиванию, гиперпигментации (пигментным пятнам) или гипопигментации, а также снижению барьерной функции кожи. Поврежденная кожа становится более восприимчивой к инфекциям и другим аллергенам, возможно формирование рубцов и шрамов, особенно при расчесывании», — уточнила косметолог.

Диагностика аллергии требует обязательной консультации специалиста — дерматолога или аллерголога. Ведение дневника симптомов тоже играет важную роль, так как помогает выявить триггеры и понять, в каких условиях появляются реакции.

«Важно знать, что аллергия может впервые проявиться и у взрослых людей, даже если раньше подобных реакций не наблюдалось. Иммунная система со временем может изменяться, и появление новых триггеров — не редкость», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в условиях летней жары и солнечной активности основное внимание следует уделить защите кожи. Оптимально использовать легкую, но закрытую одежду, широкополые шляпы и солнцезащитные кремы с высоким SPF (не менее 50) или водостойкие средства, которые не смываются во время купания. Их необходимо наносить регулярно, особенно при длительном пребывании на солнце. Стоит ограничивать нахождение на улице в часы пиковой солнечной активности (с 10 до 16 часов) и избегать контакта с аллергенами, особенно в период цветения растений.

Для облегчения симптомов аллергии врач может назначить антигистаминные препараты, а при более выраженных проявлениях — наружные кортикостероиды. Холодные компрессы могут помочь уменьшить зуд и воспаление. Немаловажным является и общее состояние организма: достаточное количество воды, полноценный сон, снижение стресса помогают снизить реактивность иммунной системы.

«Диета также играет важную роль. Питание, богатое антиоксидантами (овощи, зелень, ягоды, орехи, зеленый чай), может снижать выраженность воспалительных процессов и оксидативного стресса, способствуя более мягкому течению аллергии», — добавила Михайлова.

Однако некоторые сезонные продукты, несмотря на их пользу, могут вызывать или усиливать аллергические реакции, особенно у людей с перекрестной аллергией. Ярким примером может быть клубника, мандарины, апельсины. Длительная реакция на такие продукты способна вызывать стойкие кожные высыпания, вплоть до развития атопического или контактного дерматита, подчеркнула врач.

Говоря о косметических средствах, эксперт отметила, что для минимизации риска обострения аллергии рекомендуется использовать гипоаллергенные и некомедогенные средства с минимальным содержанием отдушек и консервантов.

«Также важно не увлекаться органической косметикой. Вопреки ожиданиям она содержит даже больше консервантов, хоть и натуральных, чем обычные средства. Такая косметика может вызвать сенсибилизацию и привести к сильной аллергической реакции», — добавила Михайлова.

Летом стоит избегать агрессивного очищения, например, с использованием щелочного мыла. Поддерживать защитный липидный слой кожи и соблюдать гигиену, особенно после улицы, помогут гипоаллергенные увлажняющие средства.

«Комплексный подход к профилактике и лечению летней аллергии — защита от солнца, минимизация контакта с аллергенами, сбалансированное питание, грамотный уход за кожей и своевременное обращение к врачу — позволяет существенно снизить риск осложнений и сохранить здоровье кожи даже в самый жаркий период года», — заключила дерматовенеролог.

Ранее, 4 марта, первый вице-президент, гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказала, что четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание. При этом у значительного количества россиян аллергия не диагностирована.