Эксперт назвал способы вычислить недобросовестных туроператоров

Первый шаг к безопасному отдыху — внимательное отношение к выбору турагента и бронированию. Скачивать приложения стоит только из официальных магазинов, а покупать билеты и туры — на проверенных сайтах. Как обезопасить себя от недобросовестных туроператоров 16 мая «Известиям» рассказал руководитель направления туров в сервисе путешествий Туту Эмиль Зиядинов.

Он порекомендовал изучить свежие отзывы о туроператоре и условиях проживания — мошенники часто создают фиктивные предложения с несуществующими отелями.

«Проверяйте туроператора. Он должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или ИП и состоять в Едином федеральном реестре туроператоров — без этого компания не может работать», — обратил внимание Зиядинов.

Если цена тура подозрительно низкая, а туроператор малоизвестный — нужно быть бдительным. Кроме того, иногда мошенники создают поддельные сайты и оформляют их в стиле известных компаний и агрегаторов, предлагая немыслимые скидки.

Эксперт также посоветовал все операции проводить только через официальные счета компаний, а не на личную карту физлица или по ссылке в мессенджере или соцсетях, и обязательно сохранять чек — это гарантия безопасности и защиты прав покупателя, если что-то пойдет не так.

Специалист выделил несколько ключевых критериев добросовестной компании: официальная регистрация в качестве юридического лица или ИП, наличие в Едином федеральном реестре туроператоров, опыт работы на рынке.

Зиядинов предупредил: подозрительно низкая цена тура у малоизвестного оператора, предложения оплаты на личные карты сотрудников, ссылки для перевода денег в мессенджерах — всё это должно насторожить путешественника.

В случае столкновения с мошенничеством эксперт советует немедленно обращаться в полицию, сохранив все доказательства: скриншоты переписок, данные платежей, информацию о сайте.

«Сохраняйте максимум информации: скриншоты переписок, сайта и все детали платежей», — подсказал специалист.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.