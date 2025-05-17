Женское несчастье: новое прочтение «Дяди Вани» представили в Театре им. Вл. Маяковского

Одна из главных пьес Антона Павловича Чехова больше 15 лет с успехом идет на сцене Театра им. Евг. Вахтангова, столько же в Театре им. Моссовета. А в Театре им. Вл. Маяковского ее ставят впервые. Действие разворачивается в камерном пространстве на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Режиссер Юрий Иоффе переосмыслил работу драматурга и посмотрел на взаимоотношения дяди Вани и профессора Серебрякова под иным углом. «Известия» — о том, какой получилась версия Театра Маяковского.

Поедем, красотка, кататься!

«Дядя Ваня» — самая играемая пьеса Чехова во всем мире. За более чем столетнюю историю Театра им. Вл. Маяковского здесь к ней обратились впервые. Ставить решили на Малой сцене. Опыт инсценировок на больших площадках предполагал постановку вширь, а Юрий Иоффе решил работать вглубь. Безответная любовь Сони (Анастасия Дьячук) к доктору Астрову (Дмитрий Гарнов), душевные терзания о неудавшейся жизни дяди Вани (Алексей Дякин), переживания о несчастной семейной жизни Елены Андреевны (Анастасия Мишина) разворачиваются буквально на расстоянии вытянутой руки от зрительного зала. Актеры в камерном пространстве говорят не такими громкими голосами, мизансцены разводятся иначе, зрители смотрят героям прямо в глаза. Близость к артистам дает возможность лучше понять, кто эти люди.

Анастасия Мишина (Елена Андреевна) и Анастасия Дьячук (Соня) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Вл. Маяковского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Подзаголовок пьесы Антона Павловича — «Сцены из деревенской жизни в четырех действиях». Для режиссера Юрия Иоффе «Дядя Ваня» — самая трагическая пьеса Чехова и, как ни странно, она же самая смешная. Юмор в жажде быть счастливыми. Люди смертны, а рядом со смертью всё остальное — суетное, бытовое — смешно. Сам Чехов в этой пьесе несколько раз упоминает гробы — хотя бы лежа в них, люди начинают улыбаться, оглядываясь на прежние несчастья.

— «Дядя Ваня» — материал суровый, порой даже сатирический. Такого рода драматургия является мерилом для определенной части актеров, которые способны сделать шаг к жанровой сложности игры. Здесь меньше драматического надрыва, а больше чеховского смеха, суть которого должна быть выражена не в ярких и широких мизансценах большой сцены, а в камерном пространстве Малого зала, — считает Юрий Иоффе.

Дмитрий Гарнов (Михаил Астров) и Татьяна Рогозина (Марина) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Маяковского Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В поддержку создания легкой атмосферы повествования режиссер подобрал и музыкальное оформление. В помощь постановщику были Владимир Спиваков и Денис Мацуев. Концертное исполнение ими знаменитой «Польки» Шнитке собирает спектакль воедино. Музыка играет особую роль в постановке. Даже доктор Астров приезжает в усадьбу Серебрякова с граммофоном. Этой детали нет в произведении Чехова, но режиссер решил, что именно музыкальный аппарат должен привлечь внимание Елены Андреевны к гостю. Астров уже бросил лечить больных и собирается увезти молодую жену Серебрякова, намекает, включив ей пластинку «Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал».

Лестница к звездам

Поставить пьесу Чехова в камерном пространстве таким образом, чтобы спектакль не казался кухонным, не так просто. Художник-постановщик Анастасия Глебова сделала центром сценического пространства винтовую деревянную лестницу. Она ведет на второй этаж, где живет Александр Владимирович Серебряков. Это очень аллегорично — именно вокруг него все крутится в усадьбе. Он не только хозяин, но и знаменитость. Профессор Петербургского университета, писатель, творец Серебряков женат на 27-летней красавице Елене Андреевне. Обычно они живут в Петербурге. Но иногда наведываются в усадьбу, за которой смотрит дочь Серебрякова Соня и брат первой жены Иван Войницкий, он же дядя Ваня. Остальные члены семьи — бывшая теща Мария Васильевна (Надежда Бутырцева), старая нянька Марина (Татьяна Рогозина), Илья Ильич Телегин (Дмитрий Прокофьев) — внизу, работают и создают Серебрякову образ «звезды». Поэтому для Малой сцены создана вертикальная декорация, по которой герои то и дело сбегают и поднимаются, но достичь вершин профессора не могут.

Алексей Дякин (Иван Петрович Войницкий) и Анастасия Мишина (Елена Андреевна) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Вл. Маяковского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— В чем счастье человека? — задается вопросом режиссер. — В том, когда ты в чем-то состоялся. У каждого есть такая потребность. В данной истории все работали, чтобы состоялся Серебряков. Он этого добился, а окружающие никому не нужны. Они жили во имя этого художника. Деньги ему высылали, хозяйство содержали.

Режиссер полагает, что в этом же кроется причина того, почему в Театре Маяковского никогда не ставили «Дядю Ваню» — потому что наверху были художественные руководители, замечательные режиссеры, которых не волновало, что там внизу. Все работали на реализацию великого замысла художника.

Убить монстра

Роль профессора Серебрякова исполняет Евгений Парамонов. В создании образа режиссер предложил нестандартный путь.

— Мы шли к оправданию Серебрякова, — говорит Евгений Парамонов. — Его образ в БДТ, например, где профессор представлен монстром, который душит всех вокруг, стал общепринятым, и все больше доверяют дяде Ване. А тот, в свою очередь, рассказывает, что Серебряков ничего не соображает, не понимает, да и вообще — пустое место. Ну а как можно доверять человеку, который просто завидует. И отправной точкой в работе над ролью стало то, что не может профессор Петербургского университета быть пустышкой.

Евгений Парамонов (профессор Серебряков) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Вл. Маяковского Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Помощник режиссера нашел историческую справку о том, что после покушения на царя была чистка. Из университета убирали профессуру с либеральными политическими взглядами. Вот и Серебрякова здесь уволили не за профнепригодность, как принято считать, а за точку зрения.

— Нет, он не белый и не пушистый, но и разговоры о том, что он гнобит свою молодую жену, тоже не до конца обоснованы, — считает Евгений Парамонов. — А что если это просто страх потерять ее, что если таким образом супруги выстраивают свои отношения?

Анастасия Мишина (Елена Андреевна), Алексей Дякин (Иван Петрович Войницкий) и Евгений Парамонов (профессор Серебряков) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Вл. Маяковского Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Маяковский очень ценил Чехова и говорил, что у того как целый рассказ можно читать отдельную строчку. Стараниями поэта были найдены стихи Антона Павловича. Оказывается, Чехов тоже увлекался поэзией. Их режиссер включил в спектакль. Философские и одновременно смешные строки читает Серебряков. Делает это с улыбкой и сарказмом.

Дядя Ваня, он же Иван Войницкий, в исполнении Алексея Дякина нервный, мятущийся, обиженный. Он не понимает, почему Елена Андреевна, которую он любит, выбрала Серебрякова, ведь этот человек, считает он, — никто, а он и лучше, и искренне любит красавицу. Войницкий даже дважды стрелял в соперника, но дважды промахнулся и не находит себе оправдания. У дяди Вани остаются только несбыточные мечты, книги и Соня, ради которой он терпит, наступая на горло своей песне.

Надежда Бутырцева (Мария Васильевна Войницкая) и Алексей Дякин (Иван Петрович Войницкий) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Вл. Маяковского Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Это моя самая любимая пьеса, — признается Дякин. — Я даже и мысли не держал, что когда-то сыграю дядю Ваню. В других постановках, которые я видел, тоже есть свои плюсы. Несомненно, есть свои кумиры. Выдающаяся работа Иннокентия Смоктуновского, Энтони Хопкинс в роли Астрова. Но мне ближе постановка Театра Вахтангова с Сергеем Маковецким.

Из работы с Юрием Иоффе Алексей вынес, что эта пьеса пронизана юмором. Она в чеховских диалогах, в ситуациях, в их восприятиях. Их просто надо захотеть увидеть и услышать.

Женская партия

Елена Андреевна тем временем свое внимание уделяет не мужу, а Астрову. Анастасия Мишина, воплотившая ее на сцене, уверена, что Чехов не писал ее легкомысленной вертихвосткой, которая соблазняет мужчин, чаруя своей красотой и ничего больше в жизни не делая. В ней присутствует маета, пустота, безысходность.

— Она для меня инопланетянка, которая при внешнем благополучии не может найти себе место и быть полезной, — говорит Анастасия Мишина. — Внутренняя пустота, неустроенность ее сжирает. Она задает себе вопросы — кто я такая и зачем я здесь. Это ее мучает, да и всех героев пьесы. У нас в спектакле все немного дяди Вани. Есть такое свойство — все думают, что где-то может быть лучше, что жизнь могла сложиться иначе, успешнее. А дело совершенно не в этом.

Анастасия Мишина (Елена Андреевна) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Вл. Маяковского Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Но если не предпринять попытку быть счастливым, останется лишь сожалеть об упущенной возможности, поэтому Соня, в свою очередь, изо всех сил борется за свое будущее. Дочь Серебрякова влюблена в Астрова. Неуверенная в себе, некрасивая девочка выбрала, как ей кажется, недосягаемую вершину. От безысходности она просит Елену Сергеевну помочь ей объясниться с доктором.

Актриса Анастасия Дьячук говорит, что ей было очень сложно принять, что ее героиня считает себя непривлекательной, поэтому отдельная драма разыгралась за пределами сцены. В то время когда Анастасию Мишину наряжали, она уходила плакать, чтобы глаза были на мокром месте от несправедливости ситуации. Сопротивлялось всё. Насте и самой хотелось, чтобы ей хоть немного глаза подкрасили, чтобы другой была прическа, но такова роль.

Анастасия Дьячук (Соня) в сцене из спектакля «Дядя Ваня» во время предпремьерного показа в Театре им. Вл. Маяковского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Соня очень молода, неопытна, у нее проблемы с самоощущением, она всё готова ему отдать, — говорит Анастасия Дьячук. — Она не флиртует, не посылает Астрову свои флюиды. Ее любовь в другом — в идеях, в поддержке его мировоззрения.

Елена Андреевна решает помочь Соне, но подпадает под обаяние доктора. Сама она чувственна, красива. Для него чужая жена — достойный трофей. В итоге влюбленная Соня — с разбитым сердцем. Рядом только такой же несчастный дядя Ваня. Вдвоем они продолжают вести хозяйство в усадьбе Серебрякова и мечтают когда-то увидеть небо в алмазах. Спектакль теплый, камерный, понятный и очень чувственный. Близость к актерам погружает в мир, созданный Чеховым, и долго не отпускает.