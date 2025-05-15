Семейные узники: Цыганов строит внука, Хабенский расселяет дом

Кино

Туда, 12+

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер: Иван Петухов. В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин

Вдохновляющая история о совместном пути двух очень разных людей, мужчины и женщины. Фильм рассказывает о путешествии из Москвы в Уфу, которое Вера, актриса с легким и оптимистичным взглядом на жизнь, решает совершить на такси. За рулем оказывается молчаливый и серьезный Вадим. Он привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение.

С 15 мая в прокате

Олень, 16+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Михаил Соловьев. В ролях: Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина

Женщины обожают Андрея, а он любит их использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая, взаимная любовь. Настя берется помочь Андрею и приступает к его полному перевоспитанию, чтобы он смог по-новому взглянуть на девушек и обрести «ту самую». Но ни одна из кандидаток не способна пробудить в «рогоносце» глубокие чувства и разрушить проклятие.

С 15 мая в прокате

Чужие деньги, 18+

Фото: Иви

Режиссер: Игорь Твердохлебов. В ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин

Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя провинциала-неудачника Юру Афанасьева, похожего как две капли воды. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана, приняв за своего босса. Теперь двойнику придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной, с нуля освоить навыки гениального афериста и вырваться из-под прицела криминальных структур.

С 15 мая в онлайн-кинотеатрах Иви и START

Батя 2. Дед, 12+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Илья Учитель. В ролях: Евгений Цыганов, Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина

Продолжение народного хита «Батя» — «Батя 2. Дед», ностальгическая семейная комедия с Евгением Цыгановым в главной роли. Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий старик становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это парень вспоминает уже повзрослевшим во время собственного развода с женой.

С 16 мая в онлайн-кинотеатрах

Судьба барабанщика, 12+

Фото: Студия Первый А

Режиссер: Анна Чернакова. В ролях: Олег Могутов, Владимир Ильин, Владимир Большов, Максим Керин, Роза Хайруллина, Леонид Тимцуник

Фильм по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара. Подросток Серёжа рано потерял мать. Вскоре за растрату арестовывают его отца, и мальчик остаётся совсем один. К нему приезжает незнакомец, назвавшийся его дядей. Постепенно Сергей догадывается, что его новый знакомый является не тем, за кого себя выдаёт. Желая помешать возможной беде, он совершает поступок, требующий отваги, решимости и мужества.

С 15 мая в прокате

Театр

Жил. Был. Дом., 16+

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Режиссер: Константин Хабенский. В ролях: Игорь Верник, Ирина Пегова, Павел Чинарёв, Кристина Бабушкина, Павел Ворожцов, Мария Фомина, Игорь Хрипунов, Анатолий Кот, Виктор Хориняк, Сергей Беляев, Владислав Ветров, Светлана Колпакова, Ольга Литвинова, Артём Волобуев

Премьера. Девять новелл, объединенных общим финалом. Смешные и грустные, захватывающие, до боли понятные и близкие любому человеку. Здесь и первая любовь, и дружба, и поиск себя. В постановке — 21 герой с неповторимой судьбой. 13 человек, 2 ангела, 2 крысы, 2 попугая, кот и пёс — все они живут в одном доме, и каждый из них расскажет свою историю.

15, 16 мая, 19:00, МХТ имени Чехова

Дядя Ваня, 16+



Фото: Александр Иванишин

Режиссер: Юрий Иоффе, В ролях: Анастасия Дьячук, Дмитрий Гарнов, Алексей Дякин, Анастасия Мишина, Дмитрий Прокофьев, Татьяна Рогозина

Премьера. В камерном пространстве Малой сцены Юрий Иоффе поставил пьесу Чехова как трагическую комедию. В его новом спектакле безответная любовь Сони к доктору Астрову, душевные терзания о неудавшейся жизни дяди Вани, переживания о несчастной семейной жизни Елены Андреевны разворачиваются буквально на расстоянии вытянутой руки от зрительного зала.

17, 18 мая, 18:00, Театр Маяковского, Малая сцена

Князь Игорь, 12+



Фото: bolshoi

Дирижер: Валерий Гергиев. В ролях: Эльчин Азизов, Владислав Сулимский, Анна Шаповалова, Бехзод Давронов, Александр Краснов, Анна Нечаева, Игорь Морозов, Николай Казанский

Грандиозное сочинение Александра Бородина — опера «Князь Игорь» возвращается на сцену Большого театра. Либретто композитора написано по древнерусскому эпосу «Слово о полку Игореве». Декорации и костюмы предоставлены Мариинским театром. В спектакле задействованы обе труппы, хор и оркестр.

Князь Игорь вместе с сыном Владимиром и своей боевой дружиной собирается в поход против половцев-кочевников, хищными набегами опустошающих русские земли. Народ величает Игоря, его ратников и желает им победы. Внезапно темнеет, начинается солнечное затмение. Народ, князья и бояре видят в этом дурное предзнаменование и советуют Игорю отложить поход. Умоляет князя остаться дома и его жена Ярославна. Но Игорь непреклонен. Он уверен в правоте своего дела и идет защищать Русь.

15, 16 мая 19:00, Большой театр, Историческая сцена

Цветы нам не нужны, 16+



Фото: предоставлено организаторами

Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Леонид Трегуб, Александр Колесников, Александр Жуков, Алексей Баранов

Исторический спектакль о важнейшем событии XX века — Нюрнбергском трибунале и явлениях, произошедших в мире после него. Действие происходит в Нюрнберге, а затем в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда по приговору суда доставили избежавших смертной казни семерых нацистских преступников. В основу спектакля легли исторические документы, стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев, а также дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера.

17 мая, 18:00, театр «Модерн»

Музеи

Жизнь замечательных собак, 0+



Фото: Пресс-служба Русского музея

Выставка посвящена присутствию домашних животных в русской жизни и в русском искусстве. Более 400 произведений — шедевры и менее известные широкому кругу зрителей произведения XVIII – XXI веков. Среди экспонатов — произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, фотографии. Отдельное внимание уделено охоте как ключевой теме в русском искусстве XIX века. Охоте посвящены работы Александра Орловского, Николая Сверчкова, Алексея Кившенко, а также мастеров XX века — Бориса Угарова, Александра Герасимова и других.

С 17 мая и до 10 ноября, Русский музей, Мраморный дворец (Санкт-Петербург)

Время собирать, 0+



Фото: предоставлено организаторами

На выставке представлено более 70 работ мастеров творческого объединения «Пространство», среди которых Анна Котельникова, Анастасия Евстратова, Мария Копысова, Ирина Ардова, Алина Мальцева, Анастасия Дорогова, Эдуард Мишкин, Анастасия Харитонова и Александра Никонова-Мартиросова. Работы исполнены в технике масляной живописи, мозаики, шпалеры, вышивки, маркетри, керамики, травления по металлу и других.

До 8 июня, Всероссийский музей декоративного искусства

Ослепительно-белый и угольно-черный, 0+



Фото: предоставлено организаторами

Выставка Оксаны Афанасьевой посвящена личному путешествию в мир детских воспоминаний художницы. Пространство разделено на две части, символизирующие противоположные стороны опыта: добрый и жестокий миры. Художница предлагает посетителям не только вспомнить о легкости и простоте детства, но и встретиться с его тенями, чтобы двигаться дальше, обретая внутреннюю цельность. Всего на выставке будет представлено более 40 работ: инсталляции, керамика, фотоколлажи.

С 17 мая до 20 июля, Московский музей современного искусства

Золотое звучание, 0+



Фото: Михаил Алексеев

Выставка фотохудожника Михаила Алексеева в Московской консерватории. В экспозиции будут представлены более 25 арт-объектов, соединяющих в одной плоскости оригинальные монеты и их высокодетализированное увеличенное изображение. Главными предметами выступят четыре чеканных портрета. Это арт-объекты с изображениями композиторов и музыкальных исполнителей, вошедших в золотой фонд российской и мировой культуры: Даргомыжского, Прокофьева, Рихтера, Чайковского. Фотохудожник Алексеев объединил в одном пространстве фотографию и нумизматику, став основоположником нумизматической фотографии.

С 17 мая, Московская государственная консерватория

Ольга Чернышева. Улица Сна, 16+



Фото: Даниил Анненков

Ольга Чернышева принадлежит к числу тех наблюдательных и тонких художников, которые умеют находить точные метафоры для повседневной жизни. Несмотря на мировую известность, «Улица Сна» станет ее первой большой выставкой в России. Экспозиция объединит более двухсот классических и новых произведений Чернышевой, в том числе созданных специально по заказу фонда V–A–C и Дома культуры «ГЭС-2». Логика отбора и экспонирования работ определяется не столько стремлением рассказать творческую историю, сколько инсценировать в пространстве Дома культуры символический мир художницы.

До 16 ноября, Дом культуры «ГЭС-2»

Три нидерландские Мадонны. К завершению реставрации, 0+



Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа

На выставке представлены три картины из коллекции нидерландской живописи Эрмитажа, недавно прошедшие реставрацию. Одна из постоянной экспозиции — «Мадонна во Славе» кисти Яна Провоста. Два других произведения — «Мадонна с Младенцем» Яна Провоста и «Мадонна с Младенцем» Яна Госсарта (Мабюзе) — долгое время находились в фондах музея. Эти работы были созданы в первой четверти XVI века — незадолго до того, как Фландрию захлестнуло иконоборческое движение, когда уничтожались многие религиозные произведения искусства. Поэтому особенно ценно, что «Мадонны» сохранились до наших дней.

17 мая – 7 сентября, Государственный Эрмитаж, Аполлонов зал (Санкт-Петербург)

Фестивали

Ночь музеев, 16+



Фото: предоставлено организаторами

Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет в рамках празднования Международного дня музеев. В год защитника Отечества мероприятие посвящено теме «Герои». В эти дни музеи и культурные учреждения открывают свои двери для посетителей до поздней ночи, предлагая уникальные программы, экскурсии и выставки. Это отличная возможность погрузиться в историю, искусство и культуру, а также открыть для себя новые места в столице.

17 мая, музеи Москвы

XXX Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ Москва, 12+



Фото: archmoscow

В 2025 году АРХ МОСКВА отмечает юбилей — 30 лет. Сегодня выставка-форум объединяет более 200 участников (государственных институций, девелоперов, архитектурных студий, дизайн-бюро, профильных учебных заведений, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов) и более 200 мероприятий деловой программы, которые будут проходить на семи дискуссионных площадках. Подводя итоги большого пути, организаторы хотели бы поговорить с градостроителями, архитекторами, девелоперами и другими участниками рынка о том, что они считают самым главным в своей профессии, какие цели ставят и какие задачи решают, чтобы наши города становились более комфортными, умными, безопасными.

С 21 по 24 мая, Гостиный Двор

Международный фестиваль «Интермузей», 6+



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Программа насчитывает 40 мероприятий, а в рамках деловой части выступят более 300 экспертов от культурных институций разных стран. Главной темой станет «Музей — лаборатория наследия». Открытые мероприятия познакомят широкую аудиторию с актуальными культурными инициативами. Среди них — выставка «Лабиринт музейного опыта» в Третьяковке на Кадашёвской, где специалисты представят креативные подходы к работе с наследием и идеи трансформации музейных практик. Также в шести городских локациях пройдут лекции, дискуссии, открытые кинопоказы, стендапы ученых, будет организована отдельная детская программа.

С 21 по 24 мая, Третьяковская галерея, ГЭС-2, Музей Москвы, Парк Горького

День Спасения и освобождения, 6+



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве с размахом отметят День Спасения и освобождения — религиозное продолжение Дня Победы над нацизмом и самый молодой иудейский праздник. Мероприятия начнутся 20 мая с межконфессиональной акции «Женский фронт» во Дворце гимнастики Ирины Винер. Более 1500 женщин из разных регионов России примут участие в церемонии выпечки халы, молитве, зажжении свечей и вручении премии «26 Ияра». 22 мая в гостинице Radisson Collection Hotel Moscow пройдет Международная конференция о роли Великой Победы в жизни еврейского народа. Участвуют политики, религиозные лидеры и эксперты из России, Израиля, СНГ и Европы. Центральным событием 23 мая станет межрелигиозное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Завершится московская программа 25 мая торжественной молитвой в Большой Хоральной синагоге.

С 20 до 25 мая, Москва