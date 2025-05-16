Начальника стройуправления ВСК обвинили в получении взятки в 20 млн рублей

Начальнику строительного управления публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») по Московскому военному округу (МВО) Матвею Иванову предъявили обвинение в получении взятки в 20 млн рублей. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе военного следственного органа Следственного комитета России (СК РФ).

Установлено, что в 2021 году в ходе реализации национального проекта «Демография» был заключен контракт на строительство крытого футбольного манежа в Твери на сумму свыше 900 млн рублей. Работы выполняли субподрядчики ООО «Авестал» и ООО «МКСМ». В 2022–2023 годах Иванов получил взятку в размере 20 млн рублей от компании «Авестал» за содействие в заключении контрактов и покровительство при их реализации.

«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации национального проекта (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным военного следственного органа, Иванова заключили под домашний арест. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

15 мая суд арестовал мэра Новочеркасска Юрия Лысенко. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 8 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).