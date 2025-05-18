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Дерматолог перечислила причины сухости губ

Врач Омарова: бледные губы могут указывать на проблемы с печенью
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Фото: Getty Images/Vitalina Nakonechna
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Потрескавшиеся и шелушащиеся губы не только причиняют дискомфорт, но и могут являться сигналом о наличии серьезных нарушений в организме. Об этом рассказала «Известиям» врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова 18 мая.

«Дело в том, что красная кайма губ представляет собой переходную зону между кожей и слизистой оболочкой. Здесь отсутствует роговой слой, обеспечивающий защиту, нет потовых желез и подкожного жира, а сальные железы расположены исключительно в уголках рта. Всё это снижает способность кожи губ к естественному увлажнению и делает ее уязвимой как к внешним, так и к внутренним воздействиям», — отметила врач.

По ее словам, среди внешних факторов, способствующих сухости губ, — недостаточный уход, привычка облизывать и покусывать губы, обезвоживание, воздействие ветра, низких температур и ультрафиолета.

«Однако сухость губ может быть не только следствием неблагоприятных внешних условий, но и симптомом хронических заболеваний. Например, шелушение и трещины на губах часто сопровождают кожные болезни — экзему, дерматит, псориаз», — уточнила Омарова.

Вместе с тем сухость губ может быть связана с нарушением работы внутренних органов — почек, поджелудочной железы, а также с гормональными сбоями и сахарным диабетом. В последнем случае дополнительно наблюдаются сухость кожи лица и постоянная жажда, добавила дерматолог.

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«Слишком бледные губы могут указывать на проблемы с печенью. При этом могут наблюдаться дополнительные признаки: белый налет в уголках рта и неприятный запах изо рта», — сказала косметолог.

К тому же сухость губ может сопровождать воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как болезнь Крона, язвенный колит, а также нарушения в работе нервной системы.

«Еще одна возможная причина — инфекции в полости рта, возникающие, например, из-за наличия кариозных поражений или плохо прилегающих реставраций. Острые респираторные вирусные инфекции, сезонные аллергические состояния сопровождаются также сухостью губ», — объяснила Омарова.

Также она обратила внимание на то, что после зимнего периода нередко наблюдается дефицит витаминов, что приводит к гиповитаминозу. При дефиците витаминов А, В12, C, E, цинка и железа могут наблюдаться сухость губ и заеды в уголках рта.

«Важно внимательно относиться к состоянию кожи губ и при необходимости обращаться к специалисту. В ряде случаев может потребоваться междисциплинарный подход: консультации дерматолога, стоматолога, оториноларинголога и специалистов по внутренним болезням. Терапия должна быть комплексной: выявление и устранение причины, минимизация провоцирующих факторов, симптоматическое лечение и мероприятия по восстановлению барьерной функции кожи губ», — отметила эксперт.

Для поддержания здоровья кожи губ она рекомендовала пить достаточное количество воды, отказаться от привычки облизывать или прикусывать губы, а также использовать увлажняющие и питательные бальзамы, обязательно с SPF–защитой в солнечные дни.

«Если исключены системные заболевания, в качестве местной терапии при трещинах и перманентной сухости губ могут помочь метилурациловая мазь и средства с декспантенолом. Для дополнительного увлажнения и стимуляции регенерации кожи губ может быть показана процедура биоревитализации препаратами на основе гиалуроновой кислоты», — заключила врач.

Ранее, 8 мая, Омарова рассказала «Известиям», что кожа требует подготовки к солнечному сезону. По ее словам, неконтролируемое пребывание на солнце особенно опасно для обладателей первого и второго фототипов кожи, людей со склонностью к гиперпигментации, а также при наличии большого количества невусов — родинок.

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