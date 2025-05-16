Политолог оценил итоги переговоров РФ и Украины

Итоги прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров вселяют оптимизм и заставляют надеяться на то, что стороны смогут прийти к более субстантивным договоренностям. Об этом 16 мая «Известиям» заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

«Исходя из уже озвученных итогов, можно сказать, что, в общем-то, переговоры прошли удовлетворительно и достигнутые результаты <…> вселяют оптимизм относительно того, что могут быть достигнуты и более субстантивные итоги», — отметил политолог.

Он добавил, что те пункты, которые были озвучены, дают основания для последующих встреч, на которых можно будет обсуждать уже реальное письменное видение урегулирования, представленное обеими сторонами.

Ранее в этот день в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры России и Украины. Делегацию РФ возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, участниками встречи были заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

По итогам переговоров Мединский заявил, что российская делегация удовлетворена итогами встречи. Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня и провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» с Украиной, рассказал помощник президента РФ. Также он отметил, что российская сторона приняла к сведению предложение украинских делегатов о встрече президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.