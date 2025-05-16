Психолог перечислил признаки депрессии

Кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психологии Федор Осипов рассказал о признаках, по которым можно определить наличие депрессии.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 16 мая, специалист отметил, что для клинической депрессии характерно полное отсутствие интереса к жизни и самому себе. Заболевание лучше всего выявлять на ранних стадиях, в противном случае могут возникнуть изменения в химии мозга, которые принудят человека к постоянному приему препаратов.

«Он может лежать, молчать, отвернуться к стене. Ну и так называемая поза кучера, когда человек садится и погружается полностью как будто вглубь себя», — пояснил Осипов.

Если имеются проблемы со сном или нарушения пищевого поведения, следует обратить на это внимание. Это может быть как простая усталость, так и «сильный астено-невротический синдром, который в дальнейшем может привести к депрессии».

Определить, насколько сильное у человека депрессивное состояние, поможет опросник у психолога.

Специалист также пояснил, что иногда упадок сил и смена настроения могут говорить о проблемах с щитовидной железой. Стоит посетить эндокринолога, нутрициолога.

Всё нужно делать исходя из собственных ресурсов, возможностей и принятий личных ограничений — это первая профилактика от депрессии, заключил специалист. Он посоветовал найти хобби и то, что приносит дополнительный доход.

15 мая психолог высшей категории Сергей Лунюшин рассказал, как отличить депрессию от плохого настроения. Первый признак депрессии, по его словам, это плохое настроение, подавленное состояние, недовольство собой. Возможно, появляются мысли по поводу чувства вины, пишет сайт kp.ru. У человека могут также меняться привычная форма поведения и интересы, снижается внимание, ухудшается память, а у школьников и студентов часто снижается успеваемость.

13 мая невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с RT предупредила, что пасмурная погода может привести к появлению сезонной депрессии. Недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, который синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, сообщает 360.ru. Дождливая весна также может нарушить циркадные ритмы, снижая выработку мелатонина и серотонина — гормонов, регулирующих сон и настроение.

12 мая социальный психолог Алексей Рощин рассказал, как «втянуться» в рабочий процесс без депрессии. По его словам, «лучше возвращаться в щадящем режиме, не стараться выполнить все нормы. В первое время важно осознать, что нового на работе произошло, какие запросы, инструменты появились», пишет НСН.

В марте клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, какие симптомы указывают на наличие депрессии. Она отметила, что первоначальную стадию депрессии можно выявить по ряду признаков. Например, если длительное время у человека плохое настроение, если его беспокоит бессонница, апатия или нежелание что-то делать, даже встать с кровати.