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Психолог перечислила основные симптомы депрессии

Психолог Сальникова: депрессия — это негативные эмоции дольше двух месяцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, какие симптомы указывают на наличие депрессии.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 18 марта, она отметила, что первоначальную стадию депрессии можно выявить по ряду признаков. Например, если длительное время у человека плохое настроение, если его беспокоит бессонница, апатия или нежелание что-то делать, даже встать с кровати. Также в такой период у человека присутствуют грусть, злость, агрессия и прочие негативные эмоциональные состояния.

Перечисленные признаки указывают на клиническую депрессию лишь в том случае, если происходят с человеком дольше двух месяцев без перерыва.

«В современных реалиях люди, как только начинают чувствовать грусть, думают, что у них депрессия, но в 30% это не так. Может, это нормальная реакция психики на, например, усталость», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что испытывать разный спектр эмоций, включая негативные, нормально для здоровой психики.

При особенно тяжелых стрессовых ситуациях из негативного состояния можно выбраться в течение двух-трех месяцев, после этого, если состояние не улучшилось, стоит обратиться за помощью к специалисту.

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14 марта врач-невролог, сомнолог Серго Центерадзе рассказал «Известиям», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию. Невролог подчеркнул, что сон необходим для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

До этого, 13 марта, психолог Дарья Дугенцова предупредила, что при легких формах депрессии антидепрессанты не нужны. По ее словам, в таких случаях специалисты рекомендуют использовать когнитивно-поведенческую терапию, физическую активность, а также соблюдать режим сна, практиковать социальную поддержку и медитацию, пишет RT. Ни в коем случае нельзя принимать их без контроля специалиста, сообщает 360.ru.

В феврале психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал, как снизить риск весеннего обострения. По его словам, нужно увеличить количество гормонов серотонина и дофамина. Можно употреблять продукты, богатые триптофаном. Это орехи, соя, молочные продукты, томаты, черный шоколад. Кроме того, чтобы триптофан синтезировался в серотонин, необходим магний, который содержится в орехах, семенах тыквы, тунце, молочных продуктах, крупах, сообщает НСН.

Ранее Pravda.Ru писала, что борьбе с тревожностью и депрессией способствуют такие продукты, как жирная рыба, постное мясо, яйца, авокадо, ягоды, листовые зеленые овощи.

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