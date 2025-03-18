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В России оценили выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин

Сенатор Джабаров назвал ошибкой выход стран Балтии из конвенции о запрете мин
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин является ошибкой. Такое мнение первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров высказал во вторник, 18 марта, комментируя заявление министров обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Ранее в этот день министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали своим странам выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщается на сайте kp.ru.

«Трудно сказать, чем они руководствовались при принятии такого решения. Скорее всего, они полагают, что война в Европе неизбежна, и по опыту своих украинских любимцев они тоже хотят, наверно, использовать такие мины», — отметил сенатор в беседе с Lenta.Ru.

Джабаров назвал соответствующее намерение глубокой ошибкой этих стран.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин допустил в беседе с RT, что Польша и страны Балтии могут установить противопехотные мины вдоль границы с Россией.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 марта сообщал о рассмотрении Варшавой возможности выхода из Оттавской конвенции, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам. Он подчеркнул, что оба вида вооружений есть у всех польских соседей. По его словам, в таких условиях и самой Варшаве следует использовать все доступные средства, чтобы обеспечить безопасность государства.

Оттавская конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. Она запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин.

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