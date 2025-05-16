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В Египте ребенок из России упал в шестиметровый бассейн и разбился насмерть

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В Египте четырехлетний ребенок из России разбился насмерть, упав с шестиметровой высоты в бассейн. Подробностями случившегося 16 мая в беседе с «Известиями» поделилась мать ребенка Елена.

Отмечается, что 6 мая на отдыхе в Египте, находясь в гостинице, ребенок залез в фонтан с эффектом «инфинити», в котором не видно краев, а при попытке выйти сорвался со стены.

«Мы только приехали туда на отдых и сразу же, не более десяти минут совокупно находились в отеле», — пояснила женщина.

По ее словам, трагедия произошла в одно мгновение. Папа мальчика стоял в нескольких метрах от него, но не успел помочь.

«Старший ребенок побежал к нему (к отцу. — Ред.), и младший хотел последовать за ним, но он просто не сориентировался и спустился в другую сторону, прямо в пропасть. Он сначала опустился по пояс. И потом, видимо, нащупывал ножками дорожку, но ее не оказалось, он сорвался вниз. Нас доставили в госпиталь, и уже через три часа его не стало», — поделилась она.

Женщина объяснила, что фонтан находился рядом с ресепшеном отеля. Однако возле него не было никаких табличек и указателей, которые бы предупреждали об опасности, также что на месте не было охранников. Кроме того, администрация отеля не установила у фонтана никаких сеток, перил или козырьков.

«Любой здравомыслящий человек, находясь там, поймет, насколько там опасно. Они (администрация отеля. — Ред.) уже начали в кратчайшие сроки, чувствуя свою ответственность, устранять. Они там поставили перила на данный момент. <…> Туда приезжает огромное количество маленьких детей, там даже для взрослого обычного человека опасно», — рассказала Елена.

Супругам вернули полную стоимость тура, а страховая компания помогла перевезти тело ребенка на родину. Елена и ее муж также написали заявление в Следственный комитет (СК) России.

«И если действительно будут выявлены нарушения на территории отеля по этой конструкции, [хотим,] чтобы виновные понесли наказание, потому что получается, что устранение ошибок отеля было ценой жизни нашего четырехлетнего сына», — рассказала женщина.

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Ранее, 12 мая, в Махачкале погиб полуторагодовалый ребенок в результате падения из окна пятого этажа. Уточнялось, что следственным отделом СК России по Республике Дагестан была организована проверка по факту случившегося.

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