В Махачкале погиб полуторагодовалый ребенок после падения из окна пятого этажа
В Махачкале погиб полуторагодовалый ребенок в результате падения из окна пятого этажа. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.
«По предварительным данным, 12 мая из квартиры на пятом этаже жилого дома по проспекту Петра в Махачкале выпал полуторагодовалый ребенок, который скончался от полученных повреждений по прибытии в медучреждение», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что следственным отделом СК России по Республике Дагестан организована проверка, которая направлена на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
«На место происшествия выехали следователи СУ СК России по Республике Дагестан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.
Ранее, 3 мая, в Барнауле пятилетняя девочка упала с балкона на пятом этаже. В момент происшествия ребенок находился дома один.