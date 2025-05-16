DM сообщила о создании властями США реалити-шоу о борьбе мигрантов за гражданство

Министерство внутренней безопасности США намерено запустить реалити-шоу с участием иммигрантов, которые будут соревноваться за шанс получить американское гражданство. Об этом 16 мая сообщила британская газета Daily Mail.

По информации издания, проект получил предварительное одобрение главы ведомства Кристи Ноэм.

«Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поддерживает создание настоящего реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться друг с другом за честь быстро проложить свой путь к гражданству США», — приводит издание выдержку из описания проекта.

Автором идеи выступил продюсер и сценарист Роб Уорсофф, ранее работавший над несколькими телешоу.

«Я не связан ни с какой политической идеологией. Будучи иммигрантом, я просто пытаюсь сделать шоу, которое прославляет процесс иммиграции, прославляет то, что значит быть американцем, и ведет общенациональный разговор о том, что значит быть американцем, глазами людей, которые этого больше всего хотят», — указал он в описании проекта.

По данным Daily Mail, среди заданий для участников шоу — спуск в шахту в Сан-Франциско, сборка и запуск ракеты в центре NASA во Флориде, удержание на бревне во время состязания в Висконсине, сплав по реке Арканзас и доставка почты верхом. Финалист проекта должен будет принести присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне в прямом эфире.

Победитель сможет стать гражданином США и получить «по-американски щедрые» призы — от миллиона миль авиаперелетов до пожизненного запаса бензина. Остальные участники также пройдут предварительную проверку для возможного упрощенного получения гражданства.

Тем не менее не все в министерстве разделяют энтузиазм по поводу проекта.

«Некоторые сотрудники обеспокоены тем, что тяжелое положение иммигрантов превращается в элемент шоу», — отмечает газета.

Ведомство уже несколько недель ищет стримингового партнера, в числе вариантов называется платформа Netflix. Несмотря на провал предыдущих аналогичных попыток, команда проекта рассчитывает на успех.

Ранее в тот же день газета The Hill сообщила со ссылкой на источник, что министерство внутренней безопасности запросило 20 тыс. бойцов национальной гвардии Соединенных Штатов для помощи в депортации нелегальных мигрантов. Отмечается, что нацгвардейцы могут участвовать в облавах и арестах или обеспечении безопасности при транспортировке.

После прихода к власти 20 января президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.