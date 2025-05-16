Реклама
Прямой эфир
Мир
Алиев и Пашинян обсудили двусторонние отношения стран на встрече в Тиране
Политика
Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Общество
В Минздраве сообщили о намерении сократить дефицит врачей на 95% в 2025 году
Мир
В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Общество
В Забайкалье задержаны 40 несовершеннолетних виновников природных пожаров
Мир
Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Мир
Генпрокурор РФ заявил о желании развивать сотрудничество с Непалом
Мир
В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Общество
В бывшем особняке экс-главы МИД РФ прошли обыски по делу об убийствах 1990-х
Общество
Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения
Пресс-релизы
22 и 23 ноября в Москве пройдет Фандом Фест «ВКонтакте»
Мир
Белоусов назвал целью учений «Запад-2025» отработку отражения агрессии против СГ
Мир
СМИ сообщили о возможной установке в Финляндии ветряков с радарами у границ с РФ
Мир
CNN сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина по теме Украины
Мир
В ГД ответили на слова Трампа о сроках наступления мира
Мир
Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле
Мир
В ЕС заявили о намерении отпугнуть инвесторов от проектов «Северных потоков»

DM сообщила о создании властями США реалити-шоу о борьбе мигрантов за гражданство

0
EN
Фото: Global Look Press/ Omar Martanez/dpa
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министерство внутренней безопасности США намерено запустить реалити-шоу с участием иммигрантов, которые будут соревноваться за шанс получить американское гражданство. Об этом 16 мая сообщила британская газета Daily Mail.

По информации издания, проект получил предварительное одобрение главы ведомства Кристи Ноэм.

«Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поддерживает создание настоящего реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться друг с другом за честь быстро проложить свой путь к гражданству США», — приводит издание выдержку из описания проекта.

Автором идеи выступил продюсер и сценарист Роб Уорсофф, ранее работавший над несколькими телешоу.

«Я не связан ни с какой политической идеологией. Будучи иммигрантом, я просто пытаюсь сделать шоу, которое прославляет процесс иммиграции, прославляет то, что значит быть американцем, и ведет общенациональный разговор о том, что значит быть американцем, глазами людей, которые этого больше всего хотят», — указал он в описании проекта.

По данным Daily Mail, среди заданий для участников шоу — спуск в шахту в Сан-Франциско, сборка и запуск ракеты в центре NASA во Флориде, удержание на бревне во время состязания в Висконсине, сплав по реке Арканзас и доставка почты верхом. Финалист проекта должен будет принести присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне в прямом эфире.

Победитель сможет стать гражданином США и получить «по-американски щедрые» призы — от миллиона миль авиаперелетов до пожизненного запаса бензина. Остальные участники также пройдут предварительную проверку для возможного упрощенного получения гражданства.

Тем не менее не все в министерстве разделяют энтузиазм по поводу проекта.

«Некоторые сотрудники обеспокоены тем, что тяжелое положение иммигрантов превращается в элемент шоу», — отмечает газета.

Ведомство уже несколько недель ищет стримингового партнера, в числе вариантов называется платформа Netflix. Несмотря на провал предыдущих аналогичных попыток, команда проекта рассчитывает на успех.

Боль и убыль: США потратили как минимум $2 млн на депортацию мигрантов
В Пентагоне подтвердили «Известиям» использование для этого военных самолетов С-17 — один час их эксплуатации стоит более $19 тыс.

Ранее в тот же день газета The Hill сообщила со ссылкой на источник, что министерство внутренней безопасности запросило 20 тыс. бойцов национальной гвардии Соединенных Штатов для помощи в депортации нелегальных мигрантов. Отмечается, что нацгвардейцы могут участвовать в облавах и арестах или обеспечении безопасности при транспортировке.

После прихода к власти 20 января президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025