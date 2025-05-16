МВБ США запросило 20 тыс. нацгвардейцев у Пентагона для депортации мигрантов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило 20 тыс. бойцов национальной гвардии Соединенных Штатов для помощи в депортации нелегальных мигрантов. Об этом 15 мая сообщила газета The Hill со ссылкой на источники.

«Департамент обратился к членам национальной гвардии из Пентагона с просьбой «помочь выполнить поручение президента от американского народа по аресту и депортации преступных нелегальных мигрантов», — приводит издание слова помощницы министра внутренних дел Триши Маклафлин.

Уточняется, что Пентагон уже получил запрос, но еще не ознакомился с его содержанием.

Как указали в издании, пока неизвестно, как именно члены нацгвардии будут содействовать в устранении нелегалов. Там отметили, что они могли бы участвовать в облавах и арестах или обеспечении безопасности при транспортировке.

Ранее, 12 мая, Reuters сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание, согласно которому они должны будут уделять больше времени иммиграционному контролю, сократив количество расследований, связанных с преступлениями «белых воротничков».