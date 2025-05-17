Психотерапевт назвала подверженных развитию цифровой деменции людей

Когда люди становятся слишком зависимыми от гаджетов в повседневной жизни, развивается цифровая деменция. Постоянное обращение к смартфонам, планшетам и компьютерам для получения информации, общения или развлечений снижает способность самостоятельно анализировать и запоминать. Об этом «Известиям» 17 мая рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Цифровая деменция, или цифровое слабоумие, — это состояние, при котором чрезмерное использование цифровых технологий приводит к ухудшению когнитивных функций человека.

По словам специалиста, большое количество времени, проведенного перед экранами, часто сочетается с малоподвижным образом жизни, что негативно влияет не только на когнитивные функции, но и на общее состояние здоровья.

Крашкина отметила, что современные технологии создают уникальные проблемы для нашего мозга. Огромный поток информации из интернета и постоянные уведомления затрудняют концентрацию внимания.

«Из-за привычки использовать технологии для выполнения задач, например, навигации с помощью GPS или использования калькулятора уменьшается способность выполнять эти задачи самостоятельно», — обратила внимание психотерапевт.

Среди основных симптомов цифрового слабоумия эксперт выделяет трудности с запоминанием информации, которую не сохраняют в устройствах, и сложности с концентрацией внимания из-за постоянных цифровых раздражителей. Многие люди испытывают беспокойство, когда остаются без доступа к своим устройствам, а зависимость от технологий снижает способность к критическому мышлению. Виртуальное общение постепенно вытесняет реальные социальные взаимодействия, что также негативно сказывается на психическом здоровье.

Осложнения цифровой деменции могут быть серьезными. Психотерапевт предупреждает о риске развития депрессии, тревожных расстройств и других психических проблем. Физические последствия включают офтальмологические заболевания, такие как синдром цифрового глаза, а также нарушения осанки и проблемы с шеей и спиной из-за длительного использования гаджетов. Социальная изоляция и ухудшение когнитивных функций могут негативно сказаться на всех сферах жизни — от работы до личных отношений.

Для профилактики и преодоления цифровой деменции Крашкина рекомендует осознанный подход к использованию технологий. Важно устанавливать лимиты времени, проводимого с устройствами, особенно в социальных сетях и мессенджерах. Регулярные интеллектуальные упражнения — кроссворды, шахматы, изучение новых языков — помогают поддерживать память и внимание. Физическая активность улучшает не только общее здоровье, но и когнитивные функции.

«Постарайтесь наладить больше реальных социальных взаимодействий, встречаясь с друзьями и близкими. Практики, направленные на развитие внимательности и медитации, также могут помочь улучшить концентрацию и снизить уровень стресса», — добавила специалист.

Она подчеркнула: осознание проблемы цифровой деменции и активные действия для ее преодоления могут помочь сохранить здоровье и качество жизни.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что большинство опрошенных родителей (65%) ограничивают экранное время детям. Так, 67% объясняют это желанием, чтобы дети отдыхали без гаджетов: например, читали бумажные книги и играли в обычные, не онлайновые игры.