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Минфин в восемь раз увеличил план по сборам со штрафов ПДД

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Минфин РФ в восемь раз увеличил прогноз по сборам средств, полученных с нарушителей правил дорожного движения. В текущем финансовом году этот показатель может составить 52,8 млрд рублей вместо прогнозируемых изначально 6,4 млрд рублей, сообщают 16 мая «Ведомости» со ссылкой на материалы к законопроекту об изменениях в бюджете.

Сумма в несколько миллиардов рублей для федерального бюджета, объем которого достигает почти 40 трлн, копеечная, а корректировки бюджета по штрафам носят почти технический характер, объяснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Деньги от штрафов за нарушения ПДД идут полностью в федеральный бюджет только в случае, если этот штраф был вынесен федеральным судьей или иным должностным лицом органа власти. Основная часть идет в региональные бюджеты того субъекта, где и было выявлено соответствующее нарушение, пояснил Климанов. Регионы используют сборы от штрафов на развитие дорожной инфраструктуры и установку новых камер, отмечается в заметке.

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1 января текущего года вступили в силу поправки, которыми с 50 до 25% был уменьшен размер скидки, с которой автомобилист оперативно может оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Также на оплату штрафа со скидкой теперь отведено 30 дней вместо прежних 20.

16 апреля в Госдуме сообщили, что законопроект, которым предлагается давать водителям скидку 50% за оплату штрафов в течение 20 дней после нарушения ПДД, разработан и направлен на отзыв в правительство.

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