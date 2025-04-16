Предложение вернуть скидку 50% на штрафы ПДД направили правительству
Законопроект, которым предлагается давать водителям скидку 50% за оплату штрафов в течение 20 дней после нарушения ПДД, разработан и направлен на отзыв в правительство. Об этом заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов, передает ТАСС 16 апреля.
По словам Нилова, эта мера позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. Причиной введения такой скидки изначально являлось стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки, отметил он.
О планах подготовить законопроект о возвращении скидки для автомобилистов в размере 50% на оплату штрафов Нилов рассказывал 4 апреля.
С 1 января текущего года вступили в силу поправки, которыми с 50 до 25% был уменьшен размер скидки, с которой автомобилист оперативно может оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Также на оплату штрафа со скидкой теперь отведено 30 дней вместо прежних 20.
11 апреля сообщалось, что Госавтоинспекция Севастополя готовится к включению на дорожных камерах системы отслеживания нарушений водителями правил пользования мобильным телефоном. Таким образом, пользование водителем смартфоном за рулем начнут фиксировать во всех трех городах федерального значения в России. В Москве и Санкт-Петербурге эта система уже действует.