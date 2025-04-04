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В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% на оплату штрафа ПДД

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Госдуме предложили вернуть скидку для автомобилистов в размере 50% при своевременной оплате штрафа. Соответствующие поправки будут предложены депутатами фракции ЛДПР, заявил в своем Telegram-канале 4 апреля председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов.

Парламентарий сообщил об этих планах, высказывая поддержку законопроекта, предложенного председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ предполагает возможность в случае уплаты в срок получить скидку в размере 50% административного штрафа а нарушения требований в сфере предпринимательской и другой экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки.

Закон об увеличении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 декабря 2024 года. Также поправками, которые вступили в силу с 1 января 2025-го, был снижен с 50 до 25% размер скидки, с которой автомобилист оперативно может оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

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2 апреля сообщалось, что Госдума отклонила три законопроекта на автомобильные темы. Одним предлагалось ввести скидку на штраф за неуплату парковки, вторым — разрешить управлять транспортным средством при отсутствии с собой физических документов, третьим — модифицировать дорожные камеры.

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